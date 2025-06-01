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Amanda Holden'dan şikayetlere yanıt! Kıyafetleri çok konuşuluyor

TV programında jüri olan Amanda Holden'ın kıyafetleri zaman zaman gündeme geliyor. Britain's Got Talent jürisi Amanda Holden, kıyafet tercihleri nedeniyle aldığı eleştirilere karşı sessizliğini bozdu ve “Her kıyafetim önceden onaylanıyor" dedi.

Amanda Holden'dan şikayetlere yanıt! Kıyafetleri çok konuşuluyor
Kubra Akalın

Britain’s Got Talent jürisi Amanda Holden, programda giydiği iddialı kıyafetler nedeniyle yıllar içinde aldığı yüzlerce Ofcom şikayetine rağmen tarzından ödün vermiyor.

54 yaşındaki Amanda Holden, uzun süredir devam eden ITV programı Britain’s Got Talent’ta jürilik yapıyor ve genellikle son derece göz alıcı kıyafetleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Simon Cowell, Alesha Dixon ve Bruno Tonioli ile birlikte jüri koltuğunda yer alan Amanda, zaman zaman iddialı tarzıyla öne çıkıyor.

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Yıllar içinde 1.000’den fazla Ofcom şikayetine neden olan kıyafet tercihleri, sık sık gündeme gelmişti.

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Amanda Holden son olarak, Britain’s Got Talent’ta giydiği cesur kıyafetler nedeniyle Ofcom’a yapılan şikayetlere sert yanıt verdi. Ancak Amanda, bu eleştirileri artık ciddiye almadığını belirtti.

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Amanda, her kıyafetini stilistiyle birlikte özenle seçtiğini ve 2007 yılındaki ilk sezondan bu yana programda giydiği tüm kıyafetleri çok sevdiğini söyledi.

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Amanda Holden, Closer dergisine verdiği röportajda “Televizyonda gördüğünüz her şeyi gerçekten çok seviyorum. Ofcom şikayetleri hakkında hep sorular geliyor, ama programdaki her kıyafetim, kulisimi terk etmeden önce kontrol ediliyor. Bu yüzden asla endişelenmiyorum. İnsanların modayla eğlenmesi gerektiğini düşünüyorum!” dedi.

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Amanda Holden
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