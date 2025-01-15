Ambulans uçakla İstanbul'a getirilmişti! Tedavi gören Filiz Akın'dan yeni paylaşım!

Türk sinemasının efsane oyuncusu Filiz Akın, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Sol kulağının üst tarafındaki kanserli doku ve ses tellerinde yaşadığı sorunların ardından çok sayıda ameliyat olan Akın, 13 Ocak Pazartesi gecesi ambulans uçakla İstanbul’a nakledilmişti.

Sevenlerini korkutan Akın'ın ise son durumu merak edildi. Zatürre ve enfeksiyon tedavisi gören Akın sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

EŞİYLE PAYLAŞIM YAPTI!

82 yaşındaki ünlü isim sosyal medya hesabından eşi Sönmez Köksal'la birlikte çekilen bir videosunu yayınladı. "Her zaman böyle olalım, sağlıkla." notunu düşen Akın'a 'Geçmiş olsun' yorumları yağdı.