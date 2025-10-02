Ameliyatla göz rengini değiştirmişti! Lucifer Michaelson'ın son hali gündem oldu

“Lucifer Michaelson” takma adlı YouTuber Kaan Alkan son haliyle gündeme geldi.

Bir süre önce dolandırıcılık davasıyla gündeme gelen Lucifer o dönemde YouTuber olduğunu aylık kazancının ise 50 ila 100 bin TL arasında olduğunu ifade etmişti.

Yurt dışında göz rengi değiştirme ameliyatı olan Lucifer sokakta insanlara kombin fiyatlarını soran bir sosyal medya kullanıcısı tarafından görüntülendi.

Sosyal medyada son hali konuşulan Lucifer'in bu değişimini kullanıcılar steroid kullanımının azaltılmasına yordu. Kimi ise bu halini daha çok beğendi.

LUCIFER MICHAELSON KİMDİR?

Lucifer Michaelson adıyla tanına Kaan Alkan, 1990 yılında dünyaya geldi. Çektiği videolarla gündeme gelen isim Radyo Televizyon Programcılığı eğitimi aldı.

2011 yılında bir müzik programına katıldıktan sonra şarkıcılık yapmış ve daha sonra modelliğe yöneldi.