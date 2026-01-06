MAGAZİN

Ameliyatta kabusu yaşadı! Aslı Bekiroğlu yeniden ameliyat oldu

Miyom ameliyatında doktor hatası nedeniyle bağırsağı kesilen oyuncu Aslı Bekiroğlu, yeniden ameliyat oldu. Hastane odasından paylaşım yapan ünlü oyuncu, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek sevenlerine teşekkür etti.

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, geçirdiği miyom ameliyatı sonrası yaşadığı ciddi sağlık sorunlarıyla yeniden gündeme geldi. Daha önce doktor hatası nedeniyle bağırsağının kesildiğini açıklayan Bekiroğlu, bir kez daha ameliyat olmak zorunda kaldı. Hastane odasından paylaşım yapan oyuncu, son sağlık durumu hakkında takipçilerini bilgilendirdi.

Katıldığı bir YouTube programında yaşadıklarını ilk kez detaylarıyla anlatan Aslı Bekiroğlu, rahmindeki miyomun alınması için girdiği ameliyat sırasında bağırsağının yaklaşık 7 santimetre kesildiğini söylemişti. Operasyondan bir hafta sonra sızıntı oluştuğunu belirten oyuncu, bu nedenle acil olarak yeniden ameliyata alındığını açıklamıştı.

KİLO ALDIĞI İÇİN ZORBALANDI

Kullandığı ilaçlar nedeniyle kilo aldığını ve bu durumun yanlış anlaşılmalara yol açtığını söyleyen Bekiroğlu, “Sürekli hamile misin diye soruluyor. Karnımda stoma var. Psikolojik olarak da çok yıprandım” ifadelerini kullanmıştı. Oyuncunun, son ameliyatın ardından doktoruna dava açıp açmayacağına karar vereceği de kulislerde konuşulmuştu.

Son olarak bir kez daha ameliyat olan Aslı Bekiroğlu, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Hastane odasından paylaşım yapan ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

“Şükürler olsun ki ameliyatım iyi geçti. Yazan, arayan, gelen ve dua eden herkese çok teşekkür ederim.”

