MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Amin Reis doğum yaptı! "Vajinal doğum" deyince tepki çekti: "Ayıp bir durum yok"

Erkek arkadaşıyla çektiği videoda "Amin amin" sözüyle ünlenen ve kısa sürede binlerce takipçiye ulaşan fenomen Gizem Yıldız doğum yaptı. Yıldız 'vajinal doğum' dediği için bir grup insanın tepkisini çekince açıklama yaptı.

Amin Reis doğum yaptı! "Vajinal doğum" deyince tepki çekti: "Ayıp bir durum yok"

Sevgilisiyle çektiği videoda "Amin amin" sözüyle ünlenen ve kısa sürede binlerce takipçiye ulaşan fenomen Gizem Yıldız son haliyle gündeme geliyordu.

Amin Reis olarak tanınan Gizem Yıldız ünlendikten sonra estetik yaptırmıştı.

"Valla bütün ülkeye amin dedirttik. Sanki dersin oramızı buramızı açtık. Adam akıllı bir amin dedik, bütün ülkeye dert olduk" sözleriyle hatırlanan Gizem Yıldız son olarak hamileydi.

Anne olan Gizem Yıldız sosyal medyada doğum yaptığını duyurdu ama ne kendisini ne de bebeğini paylaştı. Bunun üzerine fenomene mesaj yağmaya başladı.

Amin Reis doğum yaptı! "Vajinal doğum" deyince tepki çekti: "Ayıp bir durum yok" 1

Gizem Yıldız'ın eşi ise açıklama yaparak "Yoğunluktan, çekimlerden ve sancısından paylaşım yapamıyor ama iyi" dedi. Saatler sonra ise Gizem Yıldız takipçilerini paylaşım bombardımanına tuttu.

Amin Reis doğum yaptı! "Vajinal doğum" deyince tepki çekti: "Ayıp bir durum yok" 2

VAJİNAL DOĞUM TEPKİSİ

Amin Reis kızının adını ise Kumsal koydu. Bir süre sonra ise Gizem Yıldız 'vajinal doğum' dediği için linç yediğini açıkladı ve tepkisini şu sözlerle gösterdi:

Amin Reis doğum yaptı! "Vajinal doğum" deyince tepki çekti: "Ayıp bir durum yok" 3

"Vajinal doğum dediğim için linç yemişim arkadaşlar normal ve vajinal doğum aynı şey adını ben koymadım ve bunda da ayıp bir durum yok."
Amin Reis doğum yaptı! "Vajinal doğum" deyince tepki çekti: "Ayıp bir durum yok" 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ayrılığa dayanamadı! Aşkına bir şans daha verdi Ayrılığa dayanamadı! Aşkına bir şans daha verdi
Efsane futbolcu güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor! Sürpriz yakınlaşma... Efsane futbolcu güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor! Sürpriz yakınlaşma...

Anahtar Kelimeler:
fenomen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Beyoğlu! Kız isteme merasimi kabusa döndü

Yer: Beyoğlu! Kız isteme merasimi kabusa döndü

MYNET ÖZEL | Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 29 Ekim resepsiyonu! CHP, İYİ Parti ve DEM yer almadı: Babacan, Davutoğlu ve Erbakan katıldı

MYNET ÖZEL | Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 29 Ekim resepsiyonu! CHP, İYİ Parti ve DEM yer almadı: Babacan, Davutoğlu ve Erbakan katıldı

Arda Turan'a Ukrayna Kupası'nda büyük şok!

Arda Turan'a Ukrayna Kupası'nda büyük şok!

Ağlayarak kötü haberi verdi! Dua istedi

Ağlayarak kötü haberi verdi! Dua istedi

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

59 bin TL hesap ödeten restoranın cezası belli oldu

59 bin TL hesap ödeten restoranın cezası belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.