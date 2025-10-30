Amin Reis doğum yaptı! "Vajinal doğum" deyince tepki çekti: "Ayıp bir durum yok"

Sevgilisiyle çektiği videoda "Amin amin" sözüyle ünlenen ve kısa sürede binlerce takipçiye ulaşan fenomen Gizem Yıldız son haliyle gündeme geliyordu.

Amin Reis olarak tanınan Gizem Yıldız ünlendikten sonra estetik yaptırmıştı.

"Valla bütün ülkeye amin dedirttik. Sanki dersin oramızı buramızı açtık. Adam akıllı bir amin dedik, bütün ülkeye dert olduk" sözleriyle hatırlanan Gizem Yıldız son olarak hamileydi.

Anne olan Gizem Yıldız sosyal medyada doğum yaptığını duyurdu ama ne kendisini ne de bebeğini paylaştı. Bunun üzerine fenomene mesaj yağmaya başladı.

Gizem Yıldız'ın eşi ise açıklama yaparak "Yoğunluktan, çekimlerden ve sancısından paylaşım yapamıyor ama iyi" dedi. Saatler sonra ise Gizem Yıldız takipçilerini paylaşım bombardımanına tuttu.

VAJİNAL DOĞUM TEPKİSİ

Amin Reis kızının adını ise Kumsal koydu. Bir süre sonra ise Gizem Yıldız 'vajinal doğum' dediği için linç yediğini açıkladı ve tepkisini şu sözlerle gösterdi:

"Vajinal doğum dediğim için linç yemişim arkadaşlar normal ve vajinal doğum aynı şey adını ben koymadım ve bunda da ayıp bir durum yok."

