MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

'Amin Reis' estetikle değişmişti! Tiktok fenomeni Gizem Yıldız anne olma hazırlığında...

Erkek arkadaşıyla çektiği videoda "Amin amin" sözüyle ünlenen ve kısa sürede binlerce takipçiye ulaşan fenomen Gizem Yıldız hem burun estetiği hem de dudak dolgusu yaptırmıştı. Değişimiyle konuşulan 'Amin Reis' anne olmak için gün sayıyor.

'Amin Reis' estetikle değişmişti! Tiktok fenomeni Gizem Yıldız anne olma hazırlığında...
Kubra Akalın

MYNET DETAY- TikTok fenomeni Gizem Yıldız bir süre çektiği videoyla adından söz ettirdi. Amin Reis olarak tanınan Gizem Yıldız ünlendikten sonra estetik yaptırmıştı.

"Valla bütün ülkeye amin dedirttik. Sanki dersin oramızı buramızı açtık. Adam akıllı bir amin dedik, bütün ülkeye dert olduk" sözleriyle hatırlanan Gizem Yıldız dudak dolgusu ve burun estetiği yaptırarak değişti.

Amin Reis estetikle değişmişti! Tiktok fenomeni Gizem Yıldız anne olma hazırlığında... 1

Bu süreçte estetik kurbanı olan ve yüzü yanan Gizem Yıldız sağlığına kavuştu. Şu sıralar anne olmak için gün sayan Yıldız sosyal medyadan her anını da paylaşıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Amin Reis' estetikle çok değişti! Yeni estetik için gitti suratı yandı 'Amin Reis' estetikle çok değişti! Yeni estetik için gitti suratı yandı

Gizem Yıldız hamilelik sürecinde yaptığı paylaşımlarla fanlarından büyük beğeni topluyor.

Amin Reis estetikle değişmişti! Tiktok fenomeni Gizem Yıldız anne olma hazırlığında... 2

Hamile olan fenomene "Çok güzel görünüyorsun", "Hamilelik tarzından çok iyi" yorumları geliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Umman Özkul'a veda! Son bir isteği vardı... Umman Özkul'a veda! Son bir isteği vardı...
Usta sanatçıdan acı haber! Saadet Sun hayatını kaybetti Usta sanatçıdan acı haber! Saadet Sun hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
tiktok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Okan Buruk'tan maça saatler kala sürpriz golcü kararı! İşte G.Saray'ın Antep 11'i

Okan Buruk'tan maça saatler kala sürpriz golcü kararı! İşte G.Saray'ın Antep 11'i

Resmi plakalı araca binen kadınların 'escort' olduğu iddia edilmişti! Valilik soruşturma başlattı

Resmi plakalı araca binen kadınların 'escort' olduğu iddia edilmişti! Valilik soruşturma başlattı

'Amin Reis' estetikle değişmişti! Paylaşımları dikkat çekti

'Amin Reis' estetikle değişmişti! Paylaşımları dikkat çekti

İş insanı Halit Yukay'ın yakın arkadaşından dikkat çeken açıklama

İş insanı Halit Yukay'ın yakın arkadaşından dikkat çeken açıklama

Arda Turan çılgına döndü! Maç sonu açtı ağzını, yumdu gözünü

Arda Turan çılgına döndü! Maç sonu açtı ağzını, yumdu gözünü

15 Ağustos'ta başlıyor! Fiyatların değişip değişmeyeceğini açıkladı

15 Ağustos'ta başlıyor! Fiyatların değişip değişmeyeceğini açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.