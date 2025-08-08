'Amin Reis' estetikle değişmişti! Tiktok fenomeni Gizem Yıldız anne olma hazırlığında...

MYNET DETAY- TikTok fenomeni Gizem Yıldız bir süre çektiği videoyla adından söz ettirdi. Amin Reis olarak tanınan Gizem Yıldız ünlendikten sonra estetik yaptırmıştı.

"Valla bütün ülkeye amin dedirttik. Sanki dersin oramızı buramızı açtık. Adam akıllı bir amin dedik, bütün ülkeye dert olduk" sözleriyle hatırlanan Gizem Yıldız dudak dolgusu ve burun estetiği yaptırarak değişti.

Bu süreçte estetik kurbanı olan ve yüzü yanan Gizem Yıldız sağlığına kavuştu. Şu sıralar anne olmak için gün sayan Yıldız sosyal medyadan her anını da paylaşıyor.

Gizem Yıldız hamilelik sürecinde yaptığı paylaşımlarla fanlarından büyük beğeni topluyor.

Hamile olan fenomene "Çok güzel görünüyorsun", "Hamilelik tarzından çok iyi" yorumları geliyor.