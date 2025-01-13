Anıl Altan ile boşanma iddiaları gündemdeydi! Pelin Akıl saçlarını kısacık kestirdi: Nasıl kıydın?

Pelin Akil ve Anıl Altan, 2024 yılında en fazla boşanma haberine konu olan çiftlerden biri oldu. Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin boşanacağına dair iddialar yine gündemde. İddialara göre, avukatlarla görüşülüp boşanma şartları konuşuldu. Daha önce her defasında boşanma iddialarını reddeden çift, bu kez sessizliğini koruyor.

Pelin Akil, uzun süredir eşi Anıl Altan ile birlikte hiçbir paylaşım yapmıyor. Son olarak da bir etkinliği katılan Akil bol bol pozlarını paylaştı ancak yine yanında eşi yoktu.

Pelin Akil'in bu paylaşımlarında imaj değiştirmesi de dikkat çekti. Saçlarını küt kestiren Akil'i görenler bir hayli şaşırdı. Akil yeni halini "Nasıl cesaret ettiniz sorularını duyar gibiyim" notuyla paylaştı.

Yeni imajıyla dikkat çeken Pelin Akil'e "Nasıl kıydın saçlarına" diyenler de vardı "Mutsuzluk imajı mı bu?" diyenler de...



Ancak Pelin Akil'in bu haline ağırlıklı olarak beğeni yağdı. Oyuncuyu görenler "Çok yakışmış" yorumlarında bulundu.