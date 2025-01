13 Ocak 2025 TV Yayın Akışı: Kanal D, TRT 1, Star TV, ATV, Now TV8 ve SHOW TV’de Bugün Neler Var?

13 Ocak 2025 Pazartesi akşamı Kanal D, TRT 1, Star TV, ATV, Now, TV8 ve SHOW TV kanalları, geniş bir program yelpazesiyle izleyicilere hitap ediyor. Bu akşam hangi diziler, yarışmalar veya filmler yayınlanacak? Bugün televizyon izlemek isteyenler için her türlü programı içeriyor ve her kanalda farklı bir eğlence sunuluyor.

PAZARTESİ AKŞAMI TV'DE NE VAR?

Kanal D'de akşam saatlerinde büyük ilgiyle izlenen Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü ekrana gelecek.



TV8'de Survivor All Star yarışmasının yeni bölümü ekrana gelecek.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir

00:15 Arka Sokaklar

03:00 Zalim İstanbul

04:30 Kuzey Güney

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06.35 Hayallerinin Peşinde

07.30 Hayatımın Neşesi

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.55 Masumlar Apartmanı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

00.15 Türk Sineması "Hara"

02.05 Seksenler

03.25 Lingo Türkiye

04.35 Masumlar Apartmanı

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Zembilli

23:20 Hamburg - İstanbul Hattı / Yabancı Sinema

01:30 Bir Gece Masalı

04:00 Can Borcu

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Deha

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Sandık Kokusu

02:15 Siyah Kalp

04:00 Kızılcık Şerbeti

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı

22:00 Sahipsizler

01:00 Sen Ağlama İstanbul

03:20 Güzel Köylü

05:00 Söz

NOW TV YAYIN AKIŞI

07.30 İlk Bakış

08.00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12.30 Kızıl Goncalar

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19.00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

20.00 Bihter

00.45 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

03.30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Oynat Bakalım

09:00 Gel Konuşalım / Canlı

12:00 Survivor All Star-Gönüllüler

13:15 Survivor Panorama / Canlı

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı