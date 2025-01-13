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  4. 13 Ocak 2025 TV Yayın Akışı: Kanal D, TRT 1, Star TV, ATV, Now TV8 ve SHOW TV’de Bugün Neler Var?

13 Ocak 2025 TV Yayın Akışı: Kanal D, TRT 1, Star TV, ATV, Now TV8 ve SHOW TV’de Bugün Neler Var?

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
13.01.2025 14:10
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13 Ocak 2025 Pazartesi günü, televizyon kanalları izleyicilerine dolu dolu bir yayın akışı sunuyor. Kanal D, TRT 1, Star TV, ATV, Now TV8 ve SHOW TV gibi popüler kanallarda eğlence, haber, dizi ve sinema içerikleriyle akşam kuşağında büyük bir yarış yaşanacak. Peki, 13 Ocak 2025 bugünkü yayın akışında neler var?

13 Ocak 2025 TV Yayın Akışı: Kanal D, TRT 1, Star TV, ATV, Now TV8 ve SHOW TV’de Bugün Neler Var?

13 Ocak 2025 Pazartesi akşamı Kanal D, TRT 1, Star TV, ATV, Now, TV8 ve SHOW TV kanalları, geniş bir program yelpazesiyle izleyicilere hitap ediyor. Bu akşam hangi diziler, yarışmalar veya filmler yayınlanacak? Bugün televizyon izlemek isteyenler için her türlü programı içeriyor ve her kanalda farklı bir eğlence sunuluyor.

PAZARTESİ AKŞAMI TV'DE NE VAR?

Kanal D'de akşam saatlerinde büyük ilgiyle izlenen Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü ekrana gelecek.

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TV8'de Survivor All Star yarışmasının yeni bölümü ekrana gelecek.

KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
00:15 Arka Sokaklar
03:00 Zalim İstanbul
04:30 Kuzey Güney

TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06.35 Hayallerinin Peşinde
07.30 Hayatımın Neşesi
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.55 Masumlar Apartmanı
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
00.15 Türk Sineması "Hara"
02.05 Seksenler
03.25 Lingo Türkiye
04.35 Masumlar Apartmanı

ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Zembilli
23:20 Hamburg - İstanbul Hattı / Yabancı Sinema
01:30 Bir Gece Masalı
04:00 Can Borcu

SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Deha
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Sandık Kokusu
02:15 Siyah Kalp
04:00 Kızılcık Şerbeti

STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı
22:00 Sahipsizler
01:00 Sen Ağlama İstanbul
03:20 Güzel Köylü
05:00 Söz

NOW TV YAYIN AKIŞI
07.30 İlk Bakış
08.00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12.30 Kızıl Goncalar
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19.00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20.00 Bihter
00.45 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
03.30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar

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TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım / Canlı
12:00 Survivor All Star-Gönüllüler
13:15 Survivor Panorama / Canlı
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı

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