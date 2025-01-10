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Ankaralı Turgut’un çocukları yine birbirine girdi! Şimdi de mezar taşını paylaşamadılar! ''Mezarda bile rahat yok''

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
10.01.2025 07:56
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Ankaralı Turgut, akciğer kanseri sebebi ile 15 Aralık'ta hayatını kaybetmişti. Ünlü türkücü ölmeden önce tedavisi için toplanan paralara el koymak isteyen çocuklarını evlatlıktan reddettiğini açıklamıştı. Ankaralı Turgut'un çocukları arasında sular durulmadı ve Eylem Boran ile Özlem Sülü şimdi de mezar taşı için birbirine girdi.

Ankaralı Turgut’un çocukları yine birbirine girdi! Şimdi de mezar taşını paylaşamadılar! ''Mezarda bile rahat yok''

'Ankaralı Turgut' olarak tanınan ünlü şarkıcı Turgut Karataş, ağustos ayında hastaneye kaldırılmıştı. Turgut Karataş'ın, akciğer kanseri olduğu ve kanser hücrelerinin karaciğere kadar sıçradığı öğrenilmişti.

Ünlü şarkıcı, aralık ayında hayatını kaybetti. Ankaralı Turgut, vefat etmeden önce Eylem Boran dışındaki diğer çocuklarını evlatlıktan reddettiğini açıklamıştı. Eylem Boran da kardeşleriyle kavga etmişti.

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Ünlü türkücü; "27 senedir benim paramla geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Haydar, Özlem, Hasret... Hepsi aynı... Ersoy, zaten nankörün başı. Bunlar çete olmuş. Hiç helâl para kazanmışlar mı, helâl para yemişler mi? Bana toplanan yardım paralarını, beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunlar, yalancı, iftiracı herkes bilsin" demişti.

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Ünlü türkücünün çocukları, bir kez daha karşı karşıya geldi. Eylem Boran, babasının mezar taşına 'Canım babam' yazdırdı. Diğer kardeşleri bu duruma itiraz etti.

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Özlem Sülü, mezarlığa gidip yazıyı, 'Canım babamız' olarak değiştirdi. Özlem Sülü; "Sadece senin babam değil, onun 5 evladı var. Sen 'Babam' yazdırdıkça ben 'Babamız' yazdıracağım. Bırak da babam mezarında rahat uyusun" dedi.

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"BABAMI KANSER DEĞİL, SİZİN NANKÖRLÜĞÜNÜZ YIKTI"

Eylem Boran ise kardeşlerini suçlayıp şu ifadeleri kullandı: Babamın dirisiyle oynadınız, ölüsüyle oynatmam. Babam, bugün topraktaysa bu sizin eseriniz. Babamı kanser yıkmadı, sizin nankörlüğünüz yıktı. 15 gündür mezara gelmeyenler bugün gelip mezar taşındaki yazıyı değiştiremez. TikTok'ta babamın üzerinden reklamlarınızı bıraktın. Kendi aileci sorunlarınızı dökün ortaya. Allah'a havale ediyorum sizi. Prim peşindesiniz. Sahte ağlamalarınızdan, gözünüzden yaş bile gelmiyor, tiyatrocular.

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Eylem Boran tüm bu yaşananların ardından babasının mezarına giderek, kardeşinin yazdığı 'Canım babamız' yazısını sildirdi. Boran; "Prim için kullandığın yazıyı kapattım. Sıradaki primin ne olacak acaba çok merak ediyorum. Tiyatrocular sizi. Babamın mezarı reklam yeriniz olmasın, lütfen" diyerek, kardeşi Özlem Sülü'ye yüklendi.

Ankaralı Turgut'un çocukları arasındaki bu kavgaYA sosyal medyada; 'mezarda bile rahat yok' yorumları yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
Ankaralı Turgut
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
Hayırlı evlad önemli 🤲 Allah kimseyi bu duruma düşürmesin,
BELEDİYE GÖREVLİLERİ MEZARA SOKMAMALI
Öleceğiz bir gün, gömecekler. Birkaç gün övecekler, sonra kalan malını bölecekler; Hatta memnun kalmayıp üstüne bir de sövecekler Neyzen TEVFİK
@baris_1993_jbmjo doğrusu çocukları büyüttükten sonra kazancını geri bırakmayacaksın. yiyip dolanacaksın.
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