MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Ankaralı Yasemin 2 oda 1 salon bağ evinin kapılarını açtı! Lüks detaylar hayran bıraktı

Ünlü sunucu Evrim Akın, “Evrim Akın ile Ev Gezmesi” programında her hafta birbirinden ünlü isimleri konuk ediyor. Programın son bölümünde şarkıcı Ankaralı Yasemin 2 oda 1 salon bağ evinin kapılarını açtı. Ünlü ismin evindeki lüks detaylar hayran bıraktı.

Ankaralı Yasemin 2 oda 1 salon bağ evinin kapılarını açtı! Lüks detaylar hayran bıraktı
Öznur Yaslı İkier

Seslendirdiği şarkılar ve kendine has danslarıyla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Ankaralı Yasemin, “Evrim Akın ile Ev Gezmesi” programının konuğu oldu.

2 oda 1 salon bağ evinin kapılarını ilk kez açan ünlü şarkıcının evindeki lüks detaylar ise hayran bıraktı.

ev 1

Ünlü şarkıcının bağ evi, modern ve sıcak detaylarıyla öne çıkıyor. Evin salonunda koyu tonların hâkimiyeti hissedilirken, geniş bir köşe koltuk, beyaz televizyon ünitesi ve ahşap sehpa ilk göze çarpan detaylar arasında.

ev 2

Ünitenin üzeri ise sevimli aksesuarlar ve özel fotoğraflarla süslenmiş.

ev 4

Salonla iç içe geçmiş gri tonlardaki mutfak, genel dekorasyonla mükemmel bir uyum içinde.

mutfak

Üst kattaki odalarda da yine gri tonlar dikkat çekerken, evin bütününde sade ve şık bir tarz göze çarpıyor.

EV 6

Doğa ile iç içe olan bağ evi, yalnızca iç dekorasyonuyla değil, dış alanıyla da büyülüyor. Bahçede yer alan havuz ve çevresindeki düzenleme adeta huzur veriyor.

ev 7

Ankaralı Yasemin’in doğaya kaçışı temsil eden bu evi, hem estetik hem de içtenliğiyle izleyicilerden tam not aldı. Sosyal medyada 'Bu nasıl bağ evi?' gibi yorumlar yapıldı.

ev 3

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Zor günler geçiriyordu! Babası Bruce Willis'in son halini paylaşınca tepki çektiZor günler geçiriyordu! Babası Bruce Willis'in son halini paylaşınca tepki çekti
Can Yaman yeni sevgilisiyle galada! Kırmızı halıda kucağına oturtup poz verdiCan Yaman yeni sevgilisiyle galada! Kırmızı halıda kucağına oturtup poz verdi

Anahtar Kelimeler:
Şarkıcı Evrim Akın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail 'İran'dan füze atıldı' dedi! İran iddiaları reddetti

İsrail 'İran'dan füze atıldı' dedi! İran iddiaları reddetti

Kuyumculara akın ettiler! 'Hiç görmediğimiz bir kalabalık'

Kuyumculara akın ettiler! 'Hiç görmediğimiz bir kalabalık'

Sınava giremedi ama genç kız bir günde rekor kırdı!

Sınava giremedi ama genç kız bir günde rekor kırdı!

e-Devlet üzerinden yapılabilecek! Meclis'e teklif sunuldu

e-Devlet üzerinden yapılabilecek! Meclis'e teklif sunuldu

F.Bahçe'den 130 milyon euroluk dünya yıldızı! Her an açıklanabilir

F.Bahçe'den 130 milyon euroluk dünya yıldızı! Her an açıklanabilir

İsrail'in gizli operasyonu! Ajanlardan İranlı generallere kumpas: Cep telefonu detayı

İsrail'in gizli operasyonu! Ajanlardan İranlı generallere kumpas: Cep telefonu detayı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.