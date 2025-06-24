Ankaralı Yasemin 2 oda 1 salon bağ evinin kapılarını açtı! Lüks detaylar hayran bıraktı

Seslendirdiği şarkılar ve kendine has danslarıyla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Ankaralı Yasemin, “Evrim Akın ile Ev Gezmesi” programının konuğu oldu.

2 oda 1 salon bağ evinin kapılarını ilk kez açan ünlü şarkıcının evindeki lüks detaylar ise hayran bıraktı.

Ünlü şarkıcının bağ evi, modern ve sıcak detaylarıyla öne çıkıyor. Evin salonunda koyu tonların hâkimiyeti hissedilirken, geniş bir köşe koltuk, beyaz televizyon ünitesi ve ahşap sehpa ilk göze çarpan detaylar arasında.

Ünitenin üzeri ise sevimli aksesuarlar ve özel fotoğraflarla süslenmiş.

Salonla iç içe geçmiş gri tonlardaki mutfak, genel dekorasyonla mükemmel bir uyum içinde.

Üst kattaki odalarda da yine gri tonlar dikkat çekerken, evin bütününde sade ve şık bir tarz göze çarpıyor.

Doğa ile iç içe olan bağ evi, yalnızca iç dekorasyonuyla değil, dış alanıyla da büyülüyor. Bahçede yer alan havuz ve çevresindeki düzenleme adeta huzur veriyor.

Ankaralı Yasemin’in doğaya kaçışı temsil eden bu evi, hem estetik hem de içtenliğiyle izleyicilerden tam not aldı. Sosyal medyada 'Bu nasıl bağ evi?' gibi yorumlar yapıldı.