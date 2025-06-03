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Anne olmak için gün sayıyor! Zeynep Mayruk'tan karnı burnunda poz

Geçtiğimiz yıl dünyaevine giren Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk bebek sahibi olmak için gün sayıyor. Zeynep Mayruk sosyal medya hesabından karnı burnunda yeni bir karesini paylaştı.

Anne olmak için gün sayıyor! Zeynep Mayruk'tan karnı burnunda poz
Öznur Yaslı İkier

Öyle Bir Geçer Zaman ki, Güneşin Kızları, Kayıp Şehir, Baba gibi yapımlarla tanınan Tolga Sarıtaş baba olmaya hazırlanıyor. Sarıtaş ile tasarımcı Zeynep Mayruk geçtiğimiz yıl 27 Haziran'da Çeşme'de nikah masasına oturdu.

Erkek bebek beklediklerini söyleyen çiftten Tolga Sarıtaş, heyecanını şu sözlerle anlatmıştı:

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"İkimizde ilk başta şok olduk. Çok yoğun duygular yaşadık, heyecanlıyız. Artık beşinci aydayız sabırsızlanıyoruz. Sağlıkla kucağımıza alacağımız günü bekliyoruz inşallah."

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Zeynep Mayruk sosyal medyada karnı burnunda yeni bir karesini paylaştı. Mayruk paylaşımına "Yaşam alanımda rahat bir sabah" notunu düştü.

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Zeynep Mayruk
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