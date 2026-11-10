Anne Yarısı'nda 10 Kasım'a özel fragman! 'Tüylerimiz diken diken oldu'

NOW'un yeni dizisi Anne Yarısı sezonun iddialı yapımları arasında gösteriliyor. Burcu Özberk'in Zeynep karakteriyle ekrana döndüğü dizide Esra Dermancıoğlu, Cihangir Ceylan, Selen Uçer, Fatih Gühan, Cansu Fırıncı, Mert Denizmen, Merve Şen gibi isimler yer alıyor.

Salı akşamlarına damga vuran dizi bu akşam 7. bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümü öncesi yayınlanan ön izleme kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

TAM NOT ALDI

Anne Yarısı dizisinde 10 Kasım'a özel sahneler "Saygı, Sevgi ve Özlemle Anıyoruz!" notu ile paylaşıldı. O sahneler seyircisinden tam not aldı.

ANNE YARISI'NDA 10 KASIM'A ÖZEL FRAGMAN İZLE!

Saygı, özlem ve minnetle… ♾️ #10Kasım #AnneYarısı yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de NOW'da! @nowtvturkiye @_NTCMedya https://t.co/QL4YkG4y2O — Anne Yarısı (@anneyarisitv) November 10, 2026

YORUM YAĞDI

Anne Yarısı'na sosyal medyada; 'Saygı, özlem ve minnetle', 'Böyle sahneler olması çok güzel', ''Tüylerimiz diken diken oldu', 'Saygıyla anıyoruz' gibi yorumlar yapıldı.