MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Anne Yarısı'nda 10 Kasım'a özel fragman! 'Tüylerimiz diken diken oldu'

NOW’ın NTC Medya imzalı dizisi Anne Yarısı salı akşamları yeni bölümleriyle izleyicisinin karşısına çıkıyor. Cihangir Ceyhan, Burcu Özberk ve Esra Dermancıoğlu’nu bir araya getiren dizide bu akşam 10 Kasım'a özel sahneler yer alacak. Dizinin yeni bölümü öncesi yayınlanan fragman seyircisinden takdir topladı.

Anne Yarısı'nda 10 Kasım'a özel fragman! 'Tüylerimiz diken diken oldu'
Öznur Yaslı İkier

NOW'un yeni dizisi Anne Yarısı sezonun iddialı yapımları arasında gösteriliyor. Burcu Özberk'in Zeynep karakteriyle ekrana döndüğü dizide Esra Dermancıoğlu, Cihangir Ceylan, Selen Uçer, Fatih Gühan, Cansu Fırıncı, Mert Denizmen, Merve Şen gibi isimler yer alıyor.

Salı akşamlarına damga vuran dizi bu akşam 7. bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümü öncesi yayınlanan ön izleme kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Anne Yarısı nda 10 Kasım a özel fragman! Tüylerimiz diken diken oldu 1

TAM NOT ALDI

Anne Yarısı dizisinde 10 Kasım'a özel sahneler "Saygı, Sevgi ve Özlemle Anıyoruz!" notu ile paylaşıldı. O sahneler seyircisinden tam not aldı.

ANNE YARISI'NDA 10 KASIM'A ÖZEL FRAGMAN İZLE!

YORUM YAĞDI

Anne Yarısı'na sosyal medyada; 'Saygı, özlem ve minnetle', 'Böyle sahneler olması çok güzel', ''Tüylerimiz diken diken oldu', 'Saygıyla anıyoruz' gibi yorumlar yapıldı.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bülent Şakrak ile evlilik dönemi soruldu! "Çok öfkeliydim"Bülent Şakrak ile evlilik dönemi soruldu! "Çok öfkeliydim"
Üzerinde servet taşıyor! Kolundaki saatle ev alınıyorÜzerinde servet taşıyor! Kolundaki saatle ev alınıyor

Anahtar Kelimeler:
Burcu Özberk Now Tv Anne Yarısı dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İzmir'de HABAŞ fabrikasında patlama! 17 işçi hayatını kaybetti

İzmir'de HABAŞ fabrikasında patlama! 17 işçi hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Konaklama vergisi indirimi uygulamasını bir sene daha uzatıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Konaklama vergisi indirimi uygulamasını bir sene daha uzatıyoruz"

Emre Belözoğlu girişleri herkese yasakladı! Samandıra'da kurallar sil baştan

Emre Belözoğlu girişleri herkese yasakladı! Samandıra'da kurallar sil baştan

"Ayıp olmasın diye evlendim" sözlerine açıklık getirdi

"Ayıp olmasın diye evlendim" sözlerine açıklık getirdi

Herkes satmaya çalışıyor: 800 bin TL yazan var!

Herkes satmaya çalışıyor: 800 bin TL yazan var!

Emekliyi heyecanlandıran kulis: Canlı yayında en düşük rakamı verdi

Emekliyi heyecanlandıran kulis: Canlı yayında en düşük rakamı verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.