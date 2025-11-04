MAGAZİN

Anneleri Türkiye güzeliydi! Coşkun Sabah kızları Roza ve Helen ile görüntülendi! Güzellikleriyle hayran bıraktı

Türk şarkıcı, besteci ve udi olan Çoşkun Sabah zaman zaman açıklamalarıyla magazin manşetlerinde yerini alıyor. Önceki gün kızları Roza Sabah ve Helen Sabah ile bir alışveriş merkezinde görüntülenen ünlü isim kızlarıyla sosyal medyanın gündemine düştü. Helen ve Roza güzellikleriyle hayran bıraktı.

Öznur Yaslı İkier

'Hatıram Olsun', 'Anılar', 'Aşığım Sana' ve 'Haberin Var mı?' adlı şarkıların da aralarında bulunduğu çok sayıda esere imza atan Coşkun Sabah son dönemde kızlarıyla magazin manşetlerinde yerini alıyor.

Ünlü isim kızları, Roza Sabah ve Helen Sabah ile bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Sanatçının kızları güzellikleriyle görenleri hayran bıraktı.

Sanatçı Coşkun Sabah, 1995 Türkiye 2. güzeli Ceyda Okay ile 1997 yılında nikâh masasına oturmuştu. 2017 yılında boşanan çiftin bu evlilikten iki kızları dünyaya gelmişti.

'ANNESİNİN KOPYASI'

İkili, kızlarına Roza ve Helen adını vermişti. Şimdilerde 26 ve 16 yaşlarındaki Roza ve Helen'i görenler 'Annesinin kopyası', 'Annesine benziyor','Güzellik genetik' demeden edemiyor....

