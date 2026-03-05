MAGAZİN

Moda Haftası'na damga vurmuştu! Serenay Sarıkaya'nın bacak boyu gündem oldu

Paris Moda Haftası'na tek Türk davetli olarak katılan oyuncu Serenay Sarıkaya, şıklığı ve pozlarıyla beğeni topladı. Instagram'dan peş peşe paylaşımlar yapan Sarıkaya'nın bacak boyu sosyal medyada gündem oldu.

Moda Haftası'na damga vurmuştu! Serenay Sarıkaya'nın bacak boyu gündem oldu
Öznur Yaslı İkier

Son dönemin en popüler oyuncularından Serenay Sarıkaya, özel hayatı ve kariyeriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Moda Haftası na damga vurmuştu! Serenay Sarıkaya nın bacak boyu gündem oldu 1

Mert Demir'le yaşadığı aşkla konuşulan ünlü isim, dünyaca ünlü bir markanın tek Türk davetlisi olarak Paris’e gitti.

Moda Haftası na damga vurmuştu! Serenay Sarıkaya nın bacak boyu gündem oldu 2

Sarıkaya, kırmızı halıdaki cesur tercihi ve zarafetiyle tüm bakışları üzerine topladı.

Moda Haftası na damga vurmuştu! Serenay Sarıkaya nın bacak boyu gündem oldu 3

Sarıkaya, beyaz gömlek ve siyah deri kalem etekten oluşan kombinini, büyük inci detaylı küpe ve güneş gözlüğüyle tamamladı.

Moda Haftası na damga vurmuştu! Serenay Sarıkaya nın bacak boyu gündem oldu 4

Güzel oyuncunun Fransa'dan yayımladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü ismin bacak boyu da dikkatlerden kaçmadı.

Moda Haftası na damga vurmuştu! Serenay Sarıkaya nın bacak boyu gündem oldu 5

