Moda Haftası'na damga vurmuştu! Serenay Sarıkaya'nın bacak boyu gündem oldu

Son dönemin en popüler oyuncularından Serenay Sarıkaya, özel hayatı ve kariyeriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.
Mert Demir'le yaşadığı aşkla konuşulan ünlü isim, dünyaca ünlü bir markanın tek Türk davetlisi olarak Paris’e gitti.
Sarıkaya, kırmızı halıdaki cesur tercihi ve zarafetiyle tüm bakışları üzerine topladı.
Sarıkaya, beyaz gömlek ve siyah deri kalem etekten oluşan kombinini, büyük inci detaylı küpe ve güneş gözlüğüyle tamamladı.
Güzel oyuncunun Fransa'dan yayımladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü ismin bacak boyu da dikkatlerden kaçmadı.
