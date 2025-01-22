Annem Ankara bu akşam var mı, yok mu? Annem Ankara 8. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 22 Ocak 2025 Çarşamba Kanal D yayın akışı

Çarşamba akşamlarına damga vuran Annem Ankara dizisinin yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı tüm dizi takipçileri tarafından merak ediliyor. Bolu’nun en önemli kayak merkezlerinden biri olan Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye tarihindeki en ağır otel yangınlarından biri olarak kayıtlara geçen bu facia sonrası milli yas ilan edildi. Milli yas kapsamında dizilerin akıbeti de araştırılmaya başlandı.

Bu akşam kanalların yayın akışlarında bir değişiklik olup olmadığı merak konusu... Peki, Annem Ankara bu akşam var mı, yok mu? Annem Ankara 8. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

ANNEM ANKARA BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?



Annem Ankara dizisi her çarşamba saat 20:00'da izleyicisinin karşısına çıkıyor. Ancak Kartalkaya'da yaşanan yangın faciasının ardından ülkemizde milli yas ilan edildi ve Tv yayın akışlarında son dakika değişiklikleri yaşanabiliyor.

Kanal D yayın akışına göre Annem Ankara 8. bölümü bu akşam yayınlanacak. Ancak yayın akışında bir son dakika değişikliği olur ise haberimizin içerisinde yer alacak.

ANNEM ANKARA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hasan, Nazan’la alakalı görülen davada hem karakolda hem de mahkemede verdiği ifade de olayın tamamen kaza olduğunu söyleyip Nazan’ı savunur. Hasan’ın bu beklenmedik hamlesinden sonra Zuhal’in tepkisi çok sert olacaktır. Ev sahibiyle yaşanan yanlış anlama sonucu ay başında evsiz kalacak olan Zuhal, yeni bir ev arayışına girer. Aysel kızı Aslı’yla birlikte Vahide’nin yanına yerleşir. Vahide’nin yalnız kalmaması için çabalayan Aysel, kardeşinin büyük bir sırrı olduğunu keşfeder. Suphi Mesude ile olan arkadaşlığını ilerletmek ister. Herkes yeni yıl heyecanı yaşarken Hasan ise zor bir sürece girer.

ANNEM ANKARA OYUNCU KADROSU:

Senaryosu Başak Angigün tarafından kaleme alınan dizinin yönetmen koltuğunda Faruk Teber oturuyor. Annem Ankara’nın başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür paylaşıyor. Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür’le birlikte Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak,Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın,Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal Mehmet Can Akça, Yasin Pehlivan yer alıyor.