MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Annem Ankara bu akşam var mı, yok mu? Annem Ankara 8. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 22 Ocak 2025 Çarşamba Kanal D yayın akışı

Annem Ankara bu akşam var mı, yok mu? Annem Ankara 8. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 22 Ocak 2025 Çarşamba Kanal D yayın akışı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
22.01.2025 14:42
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Annem Ankara bu akşam var mı, yok mu sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Oteli'nde çıkan yangın faciaya dönüştü ve 76 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan bu facia sonrası 1 günlük milli yas ilan edildi. Milli yas kapsamında Tv yayın akışlarında değişiklik olup olmadığı da merak konusu oldu. Peki, Annem Ankara yeni bölüm ne zaman? İşte 22 Ocak 2025 Çarşamba Kanal D yayın akışı...

Annem Ankara bu akşam var mı, yok mu? Annem Ankara 8. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 22 Ocak 2025 Çarşamba Kanal D yayın akışı

Çarşamba akşamlarına damga vuran Annem Ankara dizisinin yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı tüm dizi takipçileri tarafından merak ediliyor. Bolu’nun en önemli kayak merkezlerinden biri olan Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye tarihindeki en ağır otel yangınlarından biri olarak kayıtlara geçen bu facia sonrası milli yas ilan edildi. Milli yas kapsamında dizilerin akıbeti de araştırılmaya başlandı.

ANNEM ANKARA 3

Bu akşam kanalların yayın akışlarında bir değişiklik olup olmadığı merak konusu... Peki, Annem Ankara bu akşam var mı, yok mu? Annem Ankara 8. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

ANNEM ANKARA BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Annem Ankara dizisi her çarşamba saat 20:00'da izleyicisinin karşısına çıkıyor. Ancak Kartalkaya'da yaşanan yangın faciasının ardından ülkemizde milli yas ilan edildi ve Tv yayın akışlarında son dakika değişiklikleri yaşanabiliyor.

annem ankara yayın

Kanal D yayın akışına göre Annem Ankara 8. bölümü bu akşam yayınlanacak. Ancak yayın akışında bir son dakika değişikliği olur ise haberimizin içerisinde yer alacak.

ANNEM ANAKARA 2

ANNEM ANKARA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Hasan, Nazan’la alakalı görülen davada hem karakolda hem de mahkemede verdiği ifade de olayın tamamen kaza olduğunu söyleyip Nazan’ı savunur. Hasan’ın bu beklenmedik hamlesinden sonra Zuhal’in tepkisi çok sert olacaktır. Ev sahibiyle yaşanan yanlış anlama sonucu ay başında evsiz kalacak olan Zuhal, yeni bir ev arayışına girer. Aysel kızı Aslı’yla birlikte Vahide’nin yanına yerleşir. Vahide’nin yalnız kalmaması için çabalayan Aysel, kardeşinin büyük bir sırrı olduğunu keşfeder. Suphi Mesude ile olan arkadaşlığını ilerletmek ister. Herkes yeni yıl heyecanı yaşarken Hasan ise zor bir sürece girer.

annem ankara 2

ANNEM ANKARA OYUNCU KADROSU:
Senaryosu Başak Angigün tarafından kaleme alınan dizinin yönetmen koltuğunda Faruk Teber oturuyor. Annem Ankara’nın başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür paylaşıyor. Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür’le birlikte Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak,Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın,Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal Mehmet Can Akça, Yasin Pehlivan yer alıyor.

Anahtar Kelimeler:
Kanal D Bergüzar Korel kanal d yayın akışı Annem Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
5 otelin 4'ünde aynı sadece yanan otelde farklı!

5 otelin 4'ünde aynı sadece yanan otelde farklı!

Tanju Özcan'ın yüzüne isyan ettiler

Tanju Özcan'ın yüzüne isyan ettiler

İmza günler önce atılmış! Türkiye bu soruya yanıt arıyordu

İmza günler önce atılmış! Türkiye bu soruya yanıt arıyordu

Acı haberle yıkıldı! "Cesetleri teslim aldık"

Acı haberle yıkıldı! "Cesetleri teslim aldık"

Kahreden haberi isyan ederek paylaştı! Kızının...

Kahreden haberi isyan ederek paylaştı! Kızının...

'Parayı harcayacak yer bulamıyor' dediler! Kimseyi dinlemeyip başardı

'Parayı harcayacak yer bulamıyor' dediler! Kimseyi dinlemeyip başardı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

"Ne giysem?" derdine son veren parçalar! Hepsi indirimde

"Ne giysem?" derdine son veren parçalar! Hepsi indirimde

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Sömestr tatili için 10 harika rota!

Sömestr tatili için 10 harika rota!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.