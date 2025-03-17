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Annem Ankara finali: Dizi ne zaman bitiyor? Final tarihi ne zaman?

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
17.03.2025 09:09
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Kanal D’nin popüler dizisi Annem Ankara 23 Mart 2025’te final yapacak. İlk başlarda büyük ilgi gören dizi, reytinglerdeki düşüş nedeniyle erken final kararını aldı. Annem Ankara finali ve dizinin yerine gelecek yeni yapım hakkında tüm detaylar!

Annem Ankara finali: Dizi ne zaman bitiyor? Final tarihi ne zaman?

Kanal D’nin Çarşamba akşamları ekranlara gelen ve büyük bir çıkış yakalayan Annem Ankara dizisi, ne yazık ki son birkaç bölümdür istediği reytingleri alamadı. İlk başlarda sosyal medyayı sallayan ve izleyicilerden büyük beğeni toplayan dizi, özellikle ilk iki bölümüyle oldukça dikkat çekmişti. Ancak, reytinglerdeki düşüş ve dizinin son bölümlerinde izleyici ilgisinin azalmaya başlamasıyla, Annem Ankara dizisinin yapım ekibi erken final yapma kararı aldı. Peki, Annem Ankara finali ne zaman yapılacak?

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ANNEM ANKARA FİNAL TARİHİ

Annem Ankara dizisinin final bölümü, 23 Mart 2025 Pazar akşamı Kanal D’de yayınlanacak. Dizi, toplamda 15. bölümüyle final yapacak ve izleyicilere veda edecek. İlk bölümlerindeki yüksek ilgiye rağmen, reytinglerdeki sürekli düşüş sonucu yapımcılar ve Kanal D, Annem Ankara dizisini erken sonlandırma kararı aldı.

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ANNEM ANKARA YERİNE HANGİ DİZİ GELECEK?

Annem Ankara dizisinin final bölümünden sonra, Kanal D ekranlarında yeni bir dizi izleyicilerle buluşacak. Annem Ankara yerine Eşref Rüya dizisinin gelmesi bekleniyor.

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Annem Ankara
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