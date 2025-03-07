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Kanal D Annem Ankara'nın fişini çekip yerine Eşref Rüya'yı koydu! Eşref Rüya ne zaman başlayacak?

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
07.03.2025 10:15
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Eşref Rüya dizisi: konusu, oyuncu kadrosu ve yayın tarihi hakkında tüm bilgiler merak ediliyor. Kanal D, Annem Ankara dizisinin fişini çekince yerine Eşref Rüya'yı koydu. Eşref Rüya ne zaman başlayacak?

Kanal D Annem Ankara'nın fişini çekip yerine Eşref Rüya'yı koydu! Eşref Rüya ne zaman başlayacak?

Eşref Rüya dizisi, Kanal D'nin yeni gözde yapımlarından biri olarak merakla bekleniyor. Tims&B’in yapımcılığını üstlendiği ve Timur Savcı ile Burak Sağyaşar’ın yapımcılığını üstlendiği bu dizinin yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar yer alıyor. Eşref Rüya dizisi ne zaman, oyuncular kimler fragman sonrası araştırılmaya başlandı.

EŞREF RÜYA NE ZAMAN?

Eşref Rüya dizisi, Kanal D ekranlarında yakında izleyiciyle buluşacak. Dizinin 1. bölümü 19 Mart Mart Çarşamba saat 20.00'da. Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür’ün başrollerinde yer alan Annem Ankara dizisi 15. bölümde final yapacağı için, Eşref Rüya çarşamba günleri ekranlarda olacak.

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EŞREF RÜYA OYUNCULARI

Eşref Rüya dizisinin başrol oyuncuları Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir. Çağatay Ulusoy, Eşref karakterine hayat verirken, Demet Özdemir ise Nisan karakterine can verecek. Eşref Rüya oyuncuları arasında Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci yer alıyor.

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EŞREF RÜYA DİZİSİ KONUSU

Eşref Rüya, Çağatay Ulusoy'un canlandırdığı Eşref karakteri etrafında şekillenen bir hikayeyi konu alıyor. Eşref, çocukluk yıllarında yetim kalmış ve zamanla suç dünyasının önde gelen isimlerinden biri haline gelmiştir. Eşref, kaybettiği ailesinin yerine koyduğu yetimlerle birlikte suç dünyasında hüküm sürerken, diğer yandan hep huzur arayışı içerisindedir.

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Bir gün, Eşref’in hayatına beklenmedik bir şekilde Nisan çıkar. Demet Özdemir’in canlandırdığı Nisan karakteri, Eşref’in kalbini ilk defa attıracak bir aşkı beraberinde getirir.

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Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir Annem Ankara Eşref Rüya
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