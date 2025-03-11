Annem Ankara finali ne zaman? Önce günü değişti sonra final tarihi belli oldu

Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün uzun yıllar sonra ekrana dönmesini sağlayan Annem Ankara dizisinin final tarihi açıklandı. 2024 kasım ayından bu yana izleyicilerle buluşan Annem Ankara reytinglere yenilince Kanal D yapımın fişini çekti.

13 hafta boyunca her çarşamba akşamı izleyicisiyle buluşan dizi, bu hafta 14. bölümünü izleyiciyle buluşacak. Haftaya ise Kanal D'de Annem Ankara'nın yerine Eşref Rüya dizisi ekrana gelecek.

ANNEM ANKARA BİTİYOR MU?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bergüzar Korel‘in başrolünü Mehmet Günsür’le paylaştığı “Annem Ankara”nın final bölümünün salı günü yayınlanması halinde ünlü oyuncunun dizisi eşi Halit Ergenç’in “Kral Kaybederse” projesiyle rakip olacaktı.

Ancak kulislerden sızan bilgiler yeni bir değişiklik olmazsa Kanal D’nin “Annem Ankara”nın final bölümünü 23 Mart Pazar günü yayınlayacağı yönünde…