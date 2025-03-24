Annesi Filiz Akın'ı kaybeden İlker İnanoğlu'ndan yürek burkan sözler: "Öksüzlük buymuş meğerse"

Yeşilçam'ın efsane oyuncusu, güzelliği ve zarifliğiyle tanınan Filiz Akın, zatürre ve enfeksiyon hastalıkları nedeniyle İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede 21 Mart gecesi hayatını kaybetti.

Filiz Akın vasiyeti üzerine yakın çevresinin katıldığı cenazeyle sessiz sedasız toprağa verildi.

Akın'ın kendisi gibi oyuncu olan ve bir dönem Yumurcak serisinde beraber rol aldığı oğlu İlker İnanoğlu, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

İlker İnanoğlu yaptığı paylaşımda "Kalbimin yarısı gitti. Öksüzlük buymuş meğerse. Bu acı geçiyor mu acaba?" diyerek yürekleri sızlattı.

"ARTIK YALNIZ KALIYORUM"

İlker İnanoğlu annesinin ölüm haberi sonrasında şu sözleri yazmıştı:

"Bu dünyaca beni en çok seven insan, Yumurcak filmlerindeki partnerim, her şeyim... Asaletin, zarafetin, kibarlığın, merhametin ve tabii ki olağanüstü güzelliğinle ülkemizin insanlarının kalbinde taht kurdun, kraliçe oldun. Sana veda etmek çok zor çünkü artık yalnız kalıyorum... Allah rahmet eylesin, mekanın cennet olsun. Torunun Alec'in dediği gibi; Cennetteki en uzun ağacın altında buluşuyoruz. Orada bekle bizi."