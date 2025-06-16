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Annesiyle seks konuşmaları yaptığını söyledi! Dakota Johnson: Seks için...

Ünlü oyuncu Dakota Johnson seks sahnelerine dair konuşurken ilginç ifadeler kullandı "Seks sahneleri için kendimi hazırlamama gerek yok" diyen oyuncu "Seks için her zaman heyecanlıyım" dedi.

Annesiyle seks konuşmaları yaptığını söyledi! Dakota Johnson: Seks için...
Kubra Akalın

Chris Martin ile bir süre önce ayrılmasıyla gündeme gelen Dakota Johnson'dan seks itirafı geldi. Yeni filmi 'Materialists' hakkında konuşan Dakota Johnson ilginç ifadeler kullandı.

'Grinin Elli Tonu' filmiyle tanınan Dakota Johnson katıldığı podcast yayınında; "Seks sahneleri için kendimi hazırlamama gerek yok" dedikten sonra; "Her zaman seks için heyecanlıyım" ifadesini kullandı.

Kendisi gibi Hollywood yıldızı olan annesi Melanie Griffith ile seks konuşmaları yaptığını da itiraf eden Johnson, annesinin ona seksin ne kadar "değerli ve önemli" olduğunu öğrettiğini anlattı.

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Melanie Griffith ile oyuncu Don Johnson'ın kızı Dakota Johnson; "Annem beni vücudumla gerçekten gurur duymam ve vücudumu sevmem için yetiştirdi" dedi.

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Oyuncu ayrıca; "Bu yüzden her zaman bunun için çok minnettar hissettim, özellikle de işimde. Çünkü bunu kullanabiliyorum ve gerçek hissettiriyor" diye konuştu.
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Dakota Johnson
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