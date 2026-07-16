MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Apar topar ameliyata alınmıştı! Danla Bilic'ten ilk açıklama geldi

Defalarca dolgu temizleme ameliyatı olan Danla Bilic, bir operasyon daha geçirdi. Tedavisi devam eden fenomen isimden son durumuyla ilgili ilk açıklama geldi.

Apar topar ameliyata alınmıştı! Danla Bilic'ten ilk açıklama geldi
Öznur Yaslı İkier

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, yaklaşık dört sene önce yaptırdığı "Aquafilling" ameliyatı sonrası yaşadıklarıyla gündemden düşmüyor.

Daha önce kalçasına enjekte edilen dolgu maddesinin zamanla vücudunun farklı bölgelerine yayıldığını ve bu sebeple komplikasyonlar yaşadığını söyleyen Bilic, defalarca operasyon geçirmişti.

Apar topar ameliyata alınmıştı! Danla Bilic ten ilk açıklama geldi 1

Danla Bilic geçtiğimiz günlerde eski dikiş izinden dolgu ve enfeksiyon sızmaya başlayınca apar topar operasyona alınmıştı.

Apar topar ameliyata alınmıştı! Danla Bilic ten ilk açıklama geldi 2

Yaşadıklarını anlatan Bilic; ''Cumartesi günü yan tarafımda bir terslik hissettim. Aynı gece yüksek ateşim vardı. Sabah uyandığımda bacağımın üzerine basmakta zorlandığımı fark ettim. Kontrol ettiğimde ise enfeksiyon kaptığımı anladım. Hastanede ağrı kesici ve antibiyotik verip yolladılar. Kendi doktorumu aradım, o da serumum bitmeden tam kan sayımı yaptırmamı istedi. Önceki ameliyattaki dikiş izimden dolgu ve enfeksiyon akıyordu'' diye konuşmuştu.

Ünlü fenomen bu paylaşımı yaptıktan birkaç gün sonra yeniden fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Bilic'in yoğun bakımda olduğu iddiası gündeme geldi.

Bilic, çıkan haberlerin ardından sessizliğini bozarak Instagram hesabından sağlık durumuyla ilgili ilk kez açıklama yaptı.

Apar topar ameliyata alınmıştı! Danla Bilic ten ilk açıklama geldi 3

Danla Bilic, yoğun bakımda olduğu iddialarıyla ilgili; ''Hepinizi beklettiğim için özür dilerim anca kendime gelebiliyorum. 3 gün önce 39,5 ateşle hastaneye kaldırılmamın ardından tansiyonumun 5'e düşmesiyle edilen müdahalelerle yoğun bakıma alınmaktan son anda kurtulmuşum, hiçbir şey hatırlamıyorum. Değerlerim ameliyata uygun hale geldiği gibi de sabah ameliyata alındım. Sizleri habersiz bırakmamın tek sebebi günlerdir neredeyse yarı baygın halde olmam ve gücümü yeni toparlamış olmam. Sizi çok seviyorum. Ailem, arkadaşlarım yanımda. Merak eden, dua eden herkese Çok teşekkür ederim. Çok sağlıklı günlerde bol bol görüşeceğiz'' ifadelerini kullandı.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Midyeci Ahmet evlilik için ilan verdi! Şart yok, sözleşme yokMidyeci Ahmet evlilik için ilan verdi! Şart yok, sözleşme yok
Yayınlanır yayınlanmaz gündem oldu! 'Böyle bir şey beklemiyorduk'Yayınlanır yayınlanmaz gündem oldu! 'Böyle bir şey beklemiyorduk'

Anahtar Kelimeler:
Danla Bilic
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Avrupa kabusu yaşıyor! Su kullanımına kısıtlama getirildi

Avrupa kabusu yaşıyor! Su kullanımına kısıtlama getirildi

Kritik ismin ifadesi ortaya çıktı! "Haluk Levent beni yaktı"

Kritik ismin ifadesi ortaya çıktı! "Haluk Levent beni yaktı"

90+2'de gelen büyük yıkım! Arjantin, İngiltere'yi devirdi

90+2'de gelen büyük yıkım! Arjantin, İngiltere'yi devirdi

Başına keşan takıp poz verdi! Sosyal medya onu konuştu

Başına keşan takıp poz verdi! Sosyal medya onu konuştu

Nissan çok satan modelini üretimden kaldırıyor

Nissan çok satan modelini üretimden kaldırıyor

Depozito iade makinesinin içi görüntülendi: İşte atılan şişeler

Depozito iade makinesinin içi görüntülendi: İşte atılan şişeler

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.