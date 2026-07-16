Apar topar ameliyata alınmıştı! Danla Bilic'ten ilk açıklama geldi

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, yaklaşık dört sene önce yaptırdığı "Aquafilling" ameliyatı sonrası yaşadıklarıyla gündemden düşmüyor.

Daha önce kalçasına enjekte edilen dolgu maddesinin zamanla vücudunun farklı bölgelerine yayıldığını ve bu sebeple komplikasyonlar yaşadığını söyleyen Bilic, defalarca operasyon geçirmişti.

Danla Bilic geçtiğimiz günlerde eski dikiş izinden dolgu ve enfeksiyon sızmaya başlayınca apar topar operasyona alınmıştı.

Yaşadıklarını anlatan Bilic; ''Cumartesi günü yan tarafımda bir terslik hissettim. Aynı gece yüksek ateşim vardı. Sabah uyandığımda bacağımın üzerine basmakta zorlandığımı fark ettim. Kontrol ettiğimde ise enfeksiyon kaptığımı anladım. Hastanede ağrı kesici ve antibiyotik verip yolladılar. Kendi doktorumu aradım, o da serumum bitmeden tam kan sayımı yaptırmamı istedi. Önceki ameliyattaki dikiş izimden dolgu ve enfeksiyon akıyordu'' diye konuşmuştu.

Ünlü fenomen bu paylaşımı yaptıktan birkaç gün sonra yeniden fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Bilic'in yoğun bakımda olduğu iddiası gündeme geldi.

Bilic, çıkan haberlerin ardından sessizliğini bozarak Instagram hesabından sağlık durumuyla ilgili ilk kez açıklama yaptı.

Danla Bilic, yoğun bakımda olduğu iddialarıyla ilgili; ''Hepinizi beklettiğim için özür dilerim anca kendime gelebiliyorum. 3 gün önce 39,5 ateşle hastaneye kaldırılmamın ardından tansiyonumun 5'e düşmesiyle edilen müdahalelerle yoğun bakıma alınmaktan son anda kurtulmuşum, hiçbir şey hatırlamıyorum. Değerlerim ameliyata uygun hale geldiği gibi de sabah ameliyata alındım. Sizleri habersiz bırakmamın tek sebebi günlerdir neredeyse yarı baygın halde olmam ve gücümü yeni toparlamış olmam. Sizi çok seviyorum. Ailem, arkadaşlarım yanımda. Merak eden, dua eden herkese Çok teşekkür ederim. Çok sağlıklı günlerde bol bol görüşeceğiz'' ifadelerini kullandı.