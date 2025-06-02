Apar topar diziden çıkmıştı! Nursel Köse Uzak Şehir'in kutlamasına gitmedi... İşte sebebi

“Uzak Şehir”, sezon finali yapmaya hazırlanırken şaşırtan bir ayrılık yaşanmıştı. Diziye sonradan dahil olup çok sevilen Nursel Köse diziden apar topar ayrıldı.

Dizide Alya’nın (Sinem Ünsal) annesi Fikriye’ye hayat veren Nursel Köse’nin sezon sonuna kadar ekipte kalacağı konuşuluyorken bu veda öne çekildi. Nursel Köse dizinin son bölümünde vurularak öldü.

Uzak Şehir'in 'Fikriye'si Nursel Köse veda paylaşımında, 'Hoşça kal Fiko, Senin hikayen bu kadar. Keşke daha uzun olsaydı' ifadelerine yer verdi.

Ayrılık sonrası sosyal medyada Nursel Köse'nin set ekibiyle anlaşamadığı iddia edildi. Bu iddialar gündemdeyken ekip sezon finalini çekip İstanbul'a döndü.

GÖZLER ONU DA ARADI

Tüm oyuncuların katıldığı gecede gözler Nursel Köse'yi de aradı. Köse ise gecede yer almaması gündem olunca tatilden pozlarını paylaşarak şunları yazdı:

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"Sevgili Uzak Şehir ailesi, sezon veda partisinde sizinle olmayı çok isterdim tatildeyim. Bu güzel projede yer almak benim için büyük bir mutluluktu. Yapım, yönetim, senaryo ekibi, oyuncu arkadaşlarım ve setin görünmeyen kahramanlarına emekleri için sonsuz teşekkürler. Harika bir ekip, harika bir sezon oldu. Hepinize sevgiler, bol kahkahalı bir gece diliyorum."