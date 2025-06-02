MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Apar topar diziden çıkmıştı! Nursel Köse Uzak Şehir'in kutlamasına gitmedi... İşte sebebi

Uzak Şehir'de Fikriye’ye hayat veren Nursel Köse diziye sonradan dahil olmuş ve büyük beğeni toplamıştı. Diziden apar topar ayrılan Köse sezon finali yemeğine de gitmedi. Sebebini ise kendisi açıkladı.

Apar topar diziden çıkmıştı! Nursel Köse Uzak Şehir'in kutlamasına gitmedi... İşte sebebi
Kubra Akalın

“Uzak Şehir”, sezon finali yapmaya hazırlanırken şaşırtan bir ayrılık yaşanmıştı. Diziye sonradan dahil olup çok sevilen Nursel Köse diziden apar topar ayrıldı.

Dizide Alya’nın (Sinem Ünsal) annesi Fikriye’ye hayat veren Nursel Köse’nin sezon sonuna kadar ekipte kalacağı konuşuluyorken bu veda öne çekildi. Nursel Köse dizinin son bölümünde vurularak öldü.

Uzak Şehir'in 'Fikriye'si Nursel Köse veda paylaşımında, 'Hoşça kal Fiko, Senin hikayen bu kadar. Keşke daha uzun olsaydı' ifadelerine yer verdi.

Ekran görüntüsü 2025-06-02 120056

Ayrılık sonrası sosyal medyada Nursel Köse'nin set ekibiyle anlaşamadığı iddia edildi. Bu iddialar gündemdeyken ekip sezon finalini çekip İstanbul'a döndü.

Ekran görüntüsü 2025-06-02 120104

GÖZLER ONU DA ARADI

Tüm oyuncuların katıldığı gecede gözler Nursel Köse'yi de aradı. Köse ise gecede yer almaması gündem olunca tatilden pozlarını paylaşarak şunları yazdı:

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beyazlar içinde geldi! Bir bakan bir daha baktı Beyazlar içinde geldi! Bir bakan bir daha baktı

"Sevgili Uzak Şehir ailesi, sezon veda partisinde sizinle olmayı çok isterdim tatildeyim. Bu güzel projede yer almak benim için büyük bir mutluluktu. Yapım, yönetim, senaryo ekibi, oyuncu arkadaşlarım ve setin görünmeyen kahramanlarına emekleri için sonsuz teşekkürler. Harika bir ekip, harika bir sezon oldu. Hepinize sevgiler, bol kahkahalı bir gece diliyorum."

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beyazlar içinde geldi! Bir bakan bir daha baktıBeyazlar içinde geldi! Bir bakan bir daha baktı
Sezonu açtı! Beyaz bikinisiyle olay olduSezonu açtı! Beyaz bikinisiyle olay oldu

Anahtar Kelimeler:
Nursel Köse
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trafikte bayram önlemleri! O araçlara kısıtlama...

Trafikte bayram önlemleri! O araçlara kısıtlama...

Yer: Bursa... Dünyada ilk kez görüldü! Evin etrafı hemen kapatıldı, giriş yasaklandı

Yer: Bursa... Dünyada ilk kez görüldü! Evin etrafı hemen kapatıldı, giriş yasaklandı

Yıllık izne çıkacak tüm çalışanları ilgilendiren karar!

Yıllık izne çıkacak tüm çalışanları ilgilendiren karar!

Emekliler dikkat! SGK duyurdu... Ödemeleri öne çekildi

Emekliler dikkat! SGK duyurdu... Ödemeleri öne çekildi

G.Saray'dan gece yarısı Osimhen açıklaması! F.Bahçe'ye gönderme...

G.Saray'dan gece yarısı Osimhen açıklaması! F.Bahçe'ye gönderme...

'Sadece oyalıyorlar' Silah bırakmaları beklenirken terör örgütü çatışmaya hazırlanıyor! Katılanlara verdikleri maaş bile ortaya çıktı

'Sadece oyalıyorlar' Silah bırakmaları beklenirken terör örgütü çatışmaya hazırlanıyor! Katılanlara verdikleri maaş bile ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.