Ara verilecekken final kararı geldi! Eşref Rüya'nın fişi çekildi

Kanal D'nin çarşamba akşamlarına damga vuran dizisi Eşref Rüya hakkında verilen erken final kararı herkesi şaşırttı.

10 Haziran'da sezon finali yapması planlanan fenomen dizinin sezon finali kararı son anda finale çevrildi. Dizinin yapım şirketi son anda alınan final kararını duyururken Eşref Rüya'nın neden final kararı aldığı da ortaya çıktı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Eşref Rüya'nın final yapma kararının arkasında birçok neden bulunuyor. Altuntaş bunları Çağatay Ulusoy'un devam etmek istememesi, dizi senaryosunun tıkanması ve reytinglerin düşmesi olarak açıkladı.

YAPIM ŞİRKETİ DUYURDU: 'BAZI HİKÂYELER...'

Yapım şirketi Eşref Rüya'nın final haberini bu şekilde duyurdu.

"Güzel bir hikâyeyi tadında bırakarak Eşref Rüya’da bizi hiç yalnız bırakmayan değerli seyircilerimize teşekkür ediyoruz!

'Bazı hikâyeler uzun sürdüğü için değil,

doğru yerde kalbe dokunduğu için unutulmaz olur."