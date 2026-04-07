Aradığı aşkı onda buldu! Simge Sağın ödül törenine DJ sevgilisiyle geldi

Uzun yıllardır çıkardığı hit şarkılar ve etkileyici sahne performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Simge Sağın, Türk pop müziğinin öne çıkan isimleri arasında yer alıyor.

Özel hayatını genellikle kameralardan uzak yaşayan ünlü şarkıcı, geçtiğimiz haftalarda magazin gündemine sürpriz bir haberle bomba gibi düşmüştü.

AŞK ORUCUNU BOZDU

Daha önce yaptığı açıklamada, "4 yıldır hayatımda kimse yok. Heyecan bittiğinde biletimi kesip 'ben ayrılıyorum' deme hakkımı kullanmak istiyorum. Kötü bir ilişki yaşamaktansa tek başıma daha mutluyum" diyen Sağın'ın, uzun bir aradan sonra yeni bir aşka yelken açtığı öğrenilmişti.

DJ İlkay Şencan ile aşk yaşadığı iddia edilen şarkıcı ödül törenine sevgilisiyle katıldı. Ödülünü aldıktan sonra yerine gelen şarkıcı, sevgilisinin tebriklerini aldı.

"ONU İLK GÖRDÜĞÜM ANDA ETKİLENDİM"

Gazetecilere röportaj veren ünlü çiftten Simge Sağın, "Onu ilk gördüğüm anda çok etkilendim. Tanıdığım anda ona hislerim kabardı. Düzgün iyi biri, kalbi çok güzel. yetenekli vicdanlı, bütün özellikler onda toplanmış gibi. Çok etkilendim. Bu ilişki çok tatlı bir şekilde başladı" dedi. DJ İlkay Şencan ise, "Bu ilişki gidebileceği en iyi yer nereyse oraya gider. Biz çok mutluyuz çünkü" diye konuştu.