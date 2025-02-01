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  4. Aras Bulut İynemli babasını son yolculuğuna uğurladı! Ünlü isimler onu yalnız bırakmadı! Eski sevgilisi Bige Önal çelenk gönderdi

Aras Bulut İynemli babasını son yolculuğuna uğurladı! Ünlü isimler onu yalnız bırakmadı! Eski sevgilisi Bige Önal çelenk gönderdi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
01.02.2025 07:49
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Şimdilerde Show Tv ekranlarında yayınlanan Deha dizisinde 'Devran' karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli babası Cengiz İynemli'nin vefatı ile sarsıldı. Ünlü oyuncu dün babasını son yolculuğuna uğurladı. Aras Bulut İynemli'yi arkadaşları bir an olsun yalnız bırakmadı.

Aras Bulut İynemli babasını son yolculuğuna uğurladı! Ünlü isimler onu yalnız bırakmadı! Eski sevgilisi Bige Önal çelenk gönderdi

Öyle Bir Geçer Zaman ki, İçerde, Çukur, Çarpışma ve Deha dizileri ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli baba acısıyla sarsıldı.

Ünlü ismin bir süredir kanser tedavisi gören babası Cengiz İynemli 76 yaşında hayatını kaybetti.

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SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Cengiz İynemli, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Kilyos Mezarlığı’na defnedildi.

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Ünlü oyuncuyu, sanat dünyasından arkadaşları yalnız bırakmadı. Kilyos Camii’nde düzenlenen cenaze töreninde; Çağatay Ulusoy, Kubilay Aka, Ercan Kesal, Necip Memili, Engin Öztürk ve Melis Sezen’in de olduğu meslektaşları yalnız bırakmadı.

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Aras Bulut İynemli’nin eski sevgilisi Bige Önal’ın törene çelenk yolladığı görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Aras Bulut İynemli
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