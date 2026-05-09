Aras Bulut İynemli imzayı attı! Yeni partneri bakın kimmiş

Aras Bulut İynemli ile Onur Saylak’ı bir kez daha buluşturan “Eve Giden Yol” dizisinin çekimleri için hazırlıklar başladı. İynemli'nin projedeki partneri de belli oldu.

Öznur Yaslı İkier

Çukur, Çarpışma ve Deha gibi birçok projede rol alan ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli Netflix için çekilecek olan Ay Yapım imzalı “Eve Giden Yol” dizisiyle anlaşma sağladı.

Aras Bulut İynemli ile Onur Saylak’ı bir kez daha buluşturan dizide İynemli 2 çocuk babası olan “Kemal” karakterini canlandıracak. Dizinin kadrosunda Nilperi Şahinkaya da katıldı. Şahinkaya “Şebnem”e hayat verecek ve Kemal’in eşi olarak seyirci karşısına çıkacak.

İynemli ve Şahinkaya 2010-2013 yılları arasında Kanal D’de yayınlanan “Öyle Bir Geçer Zaman ki” dizisinde birlikte oynamıştı.

“Eve Giden Yol” dizisinde olaylar, Kemal ve ailesinin çıktığı yolculuk sırasında yaşanan trafik kazası sonrası kazazedelerin gizemli ve sarsıcı hikâyeleri üzerine kurulu…

