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Aras Bulut İynemli'nin acı günü! Babasını kaybetti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
31.01.2025 12:39
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Şimdilerde Deha dizisi ile adından söz ettiren ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli baba acısıyla sarsıldı. İynemli'nin 2 yıldır kanser tedavisi gören babası Cengiz İynemli 76 yaşında hayata veda etti.

Aras Bulut İynemli'nin acı günü! Babasını kaybetti

Show Tv'de yayınlanan 'Deha' dizisinde rol alan Aras Bulut İynemli, babasının ölüm haberiyle sarsıldı. Ünlü oyuncunun babası Cengiz İynemli 76 yaşında vefat etti.

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Verilen cenaze ilanında, "Merhum Ali İynemli ve Merhume İsmet İynemli’nin oğlu, Atilla, Osman ve Yavuz’un kardeşleri, Sevtap Daner İynemli’nin kıymetli eşi, Orçun, Yeşim ve Aras Bulut’un sevgili babaları, Tuğra ve Ada’nın biricik dedeleri Cengiz İynemli Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur" ifadelerine yer verildi.

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Cenaze namazı bugün ikindi vakti Kilyos Camii'nde kılınacak. Cengiz İynemli daha sonra Kilyos Mezarlığı‘nda son yolculuğuna uğurlanacak.

Anahtar Kelimeler:
Aras Bulut İynemli Deha
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