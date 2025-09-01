MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Aras Bulut İynemli'nin son pozları olay oldu! Beğeni yağdı

Bir süredir tatilin tadını çıkaran Aras Bulut İynemli, atıyla objektif karşısına geçti. Ünlü isim, keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı.

Aras Bulut İynemli'nin son pozları olay oldu! Beğeni yağdı
Öznur Yaslı İkier

Kariyeriyle olduğu kadar özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Aras Bulut İynemli, birkaç gün önce 35 yaşına bastı.

Aras Bulut İynemli nin son pozları olay oldu! Beğeni yağdı 1

Yeni yaşını "Doğum günümü benimle kutlayan, güzel dileklerini gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Yaptığınız editleri hayranlıkla izliyorum her sene. Zamanınıza, emeğinize, güzel gönlünüze sağlık. Sevildiğini bilmek inanın ki çok değerli. İyi ki varsınız. Huzurla, sağlıkla" sözleriyle kutlayan İynemli, son paylaşımıyla gündem oldu.

Aras Bulut İynemli nin son pozları olay oldu! Beğeni yağdı 2

Son olarak Deha adlı dizide rol alan Aras Bulut İynemli, atıyla objektif karşısına geçti.

Aras Bulut İynemli nin son pozları olay oldu! Beğeni yağdı 3

Ünlü oyuncu, atını yıkadığı anları takipçilerinin beğenisine sundu.

Aras Bulut İynemli nin son pozları olay oldu! Beğeni yağdı 4

İynemli'nin keyifli hallerine binlerce beğeni ve "Hep gül", "Yeni proje bekliyoruz" gibi yorumlar geldi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü oyuncudan anneannesine veda! 'Tanıdığım en özel kadındı' Ünlü oyuncudan anneannesine veda! 'Tanıdığım en özel kadındı'
Taciz ifşaları gündemdeydi! Kadrodan ayrıldı! Yerine bakın kim getirildiTaciz ifşaları gündemdeydi! Kadrodan ayrıldı! Yerine bakın kim getirildi

Anahtar Kelimeler:
Aras Bulut İynemli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İlkay Gündoğan Galatasaray'a imza atmak üzere!

İlkay Gündoğan Galatasaray'a imza atmak üzere!

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Emlak vergisi tartışmalarıyla ilgili AK Parti'den açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Emlak vergisi tartışmalarıyla ilgili AK Parti'den açıklama

Fenerbahçe'nin stoperi ezeli rakibe transfer olabilir! Avrupa basınından son dakika duyurusu yapıldı...

Fenerbahçe'nin stoperi ezeli rakibe transfer olabilir! Avrupa basınından son dakika duyurusu yapıldı...

Hakan Çalhanoğlu'nda sıcak gelişme! Adım adım Türkiye'ye...

Hakan Çalhanoğlu'nda sıcak gelişme! Adım adım Türkiye'ye...

AK Partili başkana istifa getiren tartışma: Sessizliğini bozdu

AK Partili başkana istifa getiren tartışma: Sessizliğini bozdu

Von der Leyen'a uçakta şok! Pilotlar da neye uğradığını şaşırdı

Von der Leyen'a uçakta şok! Pilotlar da neye uğradığını şaşırdı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.