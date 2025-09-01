Aras Bulut İynemli'nin son pozları olay oldu! Beğeni yağdı

Kariyeriyle olduğu kadar özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Aras Bulut İynemli, birkaç gün önce 35 yaşına bastı.

Yeni yaşını "Doğum günümü benimle kutlayan, güzel dileklerini gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Yaptığınız editleri hayranlıkla izliyorum her sene. Zamanınıza, emeğinize, güzel gönlünüze sağlık. Sevildiğini bilmek inanın ki çok değerli. İyi ki varsınız. Huzurla, sağlıkla" sözleriyle kutlayan İynemli, son paylaşımıyla gündem oldu.

Son olarak Deha adlı dizide rol alan Aras Bulut İynemli, atıyla objektif karşısına geçti.

Ünlü oyuncu, atını yıkadığı anları takipçilerinin beğenisine sundu.

İynemli'nin keyifli hallerine binlerce beğeni ve "Hep gül", "Yeni proje bekliyoruz" gibi yorumlar geldi.