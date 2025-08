Arda Güler ve sevgilisi Duru Nayman'ın tatil keyfi! Sosyal medyayı ikiye böldü

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, sevgilisi Duru Nayman ile çıktığı tatilinden kesitleri sosyal medya hesabından yayımladı.

Nayman ile doğal havuza giren Güler, sevgilisiyle havuzda top oynadı. Âşıklar, kafalarında sektirdikleri topu birbirlerine attı.

Romantik ortamda karşılıklı top oynayan genç çift sosyal medyada gündem oldu.

Kimi Arda Güler ve sevgilisinin görüntüsüne "Buraya top götürmek nereden aklına geldi", "Şu romantik ortamda top mu?" gibi eleştirilerde bulunurken kimi ise "Çok tatlılar" yorumlarında bulundu.

JLO İLE ONLAR DA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

ABD'li ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, 'Up All Night Live In 2025' turnesi kapsamında Antalya'da bir konser vermişti. Konseri seyredenler arasında Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler de vardı. Güler, konser sonrası sevgilisi Duru Nayman ile birlikte Jennifer Lopez ile bir araya gelmiş ve birlikte hatıra fotoğrafı çektirmişti.