MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Arda Güler ve sevgilisi Duru Nayman'ın tatil keyfi! Sosyal medyayı ikiye böldü

Arda Güler sevgilisi Duru Nayman ile tatilde vakit geçiriyor. İkilinin kafalarında sektirdikleri topu birbirlerine attığı anlarla gündeme geldi.

Arda Güler ve sevgilisi Duru Nayman'ın tatil keyfi! Sosyal medyayı ikiye böldü
Kubra Akalın

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, sevgilisi Duru Nayman ile çıktığı tatilinden kesitleri sosyal medya hesabından yayımladı.

Nayman ile doğal havuza giren Güler, sevgilisiyle havuzda top oynadı. Âşıklar, kafalarında sektirdikleri topu birbirlerine attı.

Arda Güler ve sevgilisi Duru Nayman ın tatil keyfi! Sosyal medyayı ikiye böldü 1

Romantik ortamda karşılıklı top oynayan genç çift sosyal medyada gündem oldu.

Kimi Arda Güler ve sevgilisinin görüntüsüne "Buraya top götürmek nereden aklına geldi", "Şu romantik ortamda top mu?" gibi eleştirilerde bulunurken kimi ise "Çok tatlılar" yorumlarında bulundu.

Arda Güler ve sevgilisi Duru Nayman ın tatil keyfi! Sosyal medyayı ikiye böldü 2

JLO İLE ONLAR DA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

ABD'li ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, 'Up All Night Live In 2025' turnesi kapsamında Antalya'da bir konser vermişti. Konseri seyredenler arasında Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler de vardı. Güler, konser sonrası sevgilisi Duru Nayman ile birlikte Jennifer Lopez ile bir araya gelmiş ve birlikte hatıra fotoğrafı çektirmişti.

Arda Güler ve sevgilisi Duru Nayman ın tatil keyfi! Sosyal medyayı ikiye böldü 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erotik dansı çok konuşuldu! Hadise gözyaşları içinde kaldı... "Robot değiliz"Erotik dansı çok konuşuldu! Hadise gözyaşları içinde kaldı... "Robot değiliz"
Günay Teyze, bir milyonluk soruyu açtırdı! Takipçi sayısı anında uçtuGünay Teyze, bir milyonluk soruyu açtırdı! Takipçi sayısı anında uçtu

Anahtar Kelimeler:
Arda Güler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Daltonlar çetesinin sözde üst düzey lideri infaz edildi! 'Türk çetelerinin savaşı...'

Daltonlar çetesinin sözde üst düzey lideri infaz edildi! 'Türk çetelerinin savaşı...'

Miçotakis'ten Türkiye'ye küstah tehdit! Tansiyonu yükseltti

Miçotakis'ten Türkiye'ye küstah tehdit! Tansiyonu yükseltti

Gece yarısı olanlar oldu! Kerem Aktürkoğlu artık Fenerbahçeli...

Gece yarısı olanlar oldu! Kerem Aktürkoğlu artık Fenerbahçeli...

4 yaşındaki oğlunu plajda mayosuz oynatınca tepki çekti! Sert ifadeler

4 yaşındaki oğlunu plajda mayosuz oynatınca tepki çekti! Sert ifadeler

Tiryakilere kötü haber! Sigaraya zam geldi

Tiryakilere kötü haber! Sigaraya zam geldi

Günay Teyze, bir milyonluk soruyu açtırdı! Takipçi sayısı anında uçtu

Günay Teyze, bir milyonluk soruyu açtırdı! Takipçi sayısı anında uçtu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.