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Arka Sokaklar, Deha, Can Borcu’nun yeni bölümleri peş peşe iptal edildi! İşte nedeni

Arka Sokaklar, Deha ve Can Borcu’nun yeni bölümleri peş peşe iptal edildi. Popüler dizilerinin final yapıp yapmadığı merak edilirken 3 diziye dair iptal sebebi de ortaya çıktı.

Arka Sokaklar, Deha, Can Borcu’nun yeni bölümleri peş peşe iptal edildi! İşte nedeni
Kubra Akalın

Dokuz günlük bayram tatilinin ardından diziler ne zaman yayınlanacak merak ediliyor. Bu hafta bayramın ardından Kızılcık Şerbeti’nin, Bir Zamanlar İstanbul’un yeni bölümü ve Yalı Çapkını’nın finali ekrana geldi.

Arka Sokaklar, Deha, Şakir Paşa Ailesi ve Can Borcu gibi dizilerin ise yeni bölüm yayınlanları iptal edildi. Dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmaması akla finali getirdi. Ancak bu durumun nedeni final değil düşük reklam geliri…

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Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizilerin yayın kuşağı boyunca bölüm maliyetlerini çıkabilecek kadar reklam toplayamaması nedeniyle tekrar yayın yapıldı.

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TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM EKRANA GELECEK

Hafta sonu Kanal D'nin Piyasa dizisinin finali ve TRT’nin Gönül Dağı ile Teşkilat dizilerinin yeni bölümleri ekrana gelecek.

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Anahtar Kelimeler:
teşkilat Deha
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