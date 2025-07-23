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Armağan Çağlayan Aleyna Kalaycıoğlu'na açık açık sordu: Survivor'a gidince insan çok mu para kazanıyor?

Survivor ile tanınan Aleyna Kalaycıoğlu Survivor'da ne kadar kazandığı sorularına yanıt verdi. Armağan Çağlayan "Survivor'a gidince insan çok mu para kazanıyor?" diye sorunca Aleyna tüm detayları anlattı.

Armağan Çağlayan Aleyna Kalaycıoğlu'na açık açık sordu: Survivor'a gidince insan çok mu para kazanıyor?
Kubra Akalın

Survivor'daki başarılı yarışmacılardan olan Aleyna Kalaycıoğlu Armağan Çağlayan'ın konuğu oldu. Çağlayan program başlar başlamaz "Survivor’a gidince insan çok mu para kazanıyor mesela? İnsan o eziyeti kendine niye yapar? Çünkü dışarıdan bakınca gerçekten çok zor bir şey. Benim kendi başıma o eziyeti yapma ihtimalim yok açıkçası. Zaten beceremem, becersem bile 'kaç para karşılığında bunu yaparım?' sorusunun bende bir cevabı yok" dedi.

Sık sık haftalık ücretleriyle gündeme gelen yarışmacılardan Aleyna ise ilk katıldığında para kazanmadığını söyledi ve şu açıklamayı yaptı:

Armağan Çağlayan Aleyna Kalaycıoğlu na açık açık sordu: Survivor a gidince insan çok mu para kazanıyor? 1

"BİR ŞEY KAZANMADIM"

"2021’deki ilk Survivor sezonunda oraya herhangi bir ücret karşılığı gitmiyorduk. Biraz kendimi ne kadar yenebileceğim, ne kadar başarılı olabileceğim gibi sorular vardı kafamda. Ama en çok da şu: Seçmelere gittiğimde o kadar başvuran arasında “benim neyim eksik?” diye düşünerek başvurmuştum. Seçilince de çok mutlu oldum."

Armağan Çağlayan Aleyna Kalaycıoğlu na açık açık sordu: Survivor a gidince insan çok mu para kazanıyor? 2

Survivor Aleyna devamında ise "2021 sezonunda bir şey kazanmadım. All Star sezonu ise gerçekten çok zordu. Ama herkesin para için gittiğini düşünmüyorum. Zaten içinde hırs olan insanlar bu yarışmaya katılmak istiyor." dedi.

Armağan Çağlayan Aleyna Kalaycıoğlu na açık açık sordu: Survivor a gidince insan çok mu para kazanıyor? 3

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Aleyna Kalaycıoğlu
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