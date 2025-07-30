Armağan Çağlayan kendisine gelen teklifi ifşa etti! 'Ağzım açık okudum...'

Televizyon dünyasının ardından Youtube'da yayıncılık hayatına devam eden Armağan Çağlayan, kişisel X ve Instagram hesabını da aktif olarak kullanıyor.

Avyalık'ta yaşayan Çağlayan, kendisine gönderilen bir mesajı sosyal medyada ifşa etti. Bir kadın, Çağlayan'a birlikte tatil yapma teklifinde bulundu. Çağlayan'a yemek hazırlayabileceğini, temizlik yapabileceğini belirten kadın, "Tatile çok ihtiyacım var" dedi.

'ÖYLE AĞZIM AÇIK OKUDUM'

Mesajın samimiyet sınırlarını aşan tonu ve ısrarcılığı dikkat çekerken, Çağlayan gelen mesajı alaycı bir dille paylaştı:

"Bu istek kaçıncı 'level' bilemedim ben :))) Öyle ağzım açık okudum DM'i :))))) Herhalde benimle kafa buluyor diye karar verdim!"