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Armağan Çağlayan kendisine gelen teklifi ifşa etti! 'Ağzım açık okudum...'

Gündeme dair yorumları ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Armağan Çağlayan bu defa kendisine gelen bir teklifi ifşa etti. Çağlayan; 'Bu istek kaçıncı level bilemedim ben. Öyle ağzım açık okudum' ifadelerini kullandı.

Armağan Çağlayan kendisine gelen teklifi ifşa etti! 'Ağzım açık okudum...'
Öznur Yaslı İkier

Televizyon dünyasının ardından Youtube'da yayıncılık hayatına devam eden Armağan Çağlayan, kişisel X ve Instagram hesabını da aktif olarak kullanıyor.

Armağan Çağlayan kendisine gelen teklifi ifşa etti! Ağzım açık okudum... 1

Avyalık'ta yaşayan Çağlayan, kendisine gönderilen bir mesajı sosyal medyada ifşa etti. Bir kadın, Çağlayan'a birlikte tatil yapma teklifinde bulundu. Çağlayan'a yemek hazırlayabileceğini, temizlik yapabileceğini belirten kadın, "Tatile çok ihtiyacım var" dedi.

Armağan Çağlayan kendisine gelen teklifi ifşa etti! Ağzım açık okudum... 2

'ÖYLE AĞZIM AÇIK OKUDUM'

Mesajın samimiyet sınırlarını aşan tonu ve ısrarcılığı dikkat çekerken, Çağlayan gelen mesajı alaycı bir dille paylaştı:

Armağan Çağlayan kendisine gelen teklifi ifşa etti! Ağzım açık okudum... 3

"Bu istek kaçıncı 'level' bilemedim ben :))) Öyle ağzım açık okudum DM'i :))))) Herhalde benimle kafa buluyor diye karar verdim!"

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Armağan Çağlayan
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