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Asena Demirbağ imaj değiştirdi! Dekolteli pozlarıyla Wanda Nara'ya benzetildi

Survivor All Star 2025 yarışmasıyla tanınan Asena Demirbağ saç rengini değiştirdi. Demirbağ'ın Instagram'daki son kareleri ve verdiği iddialı pozları Wanda Nara'ya benzetildi.

Asena Demirbağ imaj değiştirdi! Dekolteli pozlarıyla Wanda Nara'ya benzetildi

Survivor'a katıldıktan sonra sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam eden Asena Demirbağ, Instagram'daki son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

İmaj değişikliğine giden Asena'nın dekolteli tarzı ve pozlarına yorum yağdı. Survivor Asena Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara'ya benzetildi.

Asena Demirbağ imaj değiştirdi! Dekolteli pozlarıyla Wanda Nara ya benzetildi 1

SURVIVOR AÇIKLAMASI GÜNDEM OLMUŞTU

Yarışmadan elendikten sonra Survivor Panorama programına kaıtlan Asena, ''Benim için Survivor gerçekten zor geçti. Doğru bildiğim her şeyi savundum, benim de hatalarım var. Ben diğerleri gibi politik olamadığım için öyle gözüktüm. Benim burada problemim bana farklı konuşup toplum içinde dile getirmemeleri problem. Benim de haksız olduğum konular illa ki var. Survivor sonuçta açız, mentalimiz kötü. Benim söylediğim şeyler doğru, yanlış bir şekilde ifade ettim'' ifadelerini kullanmıştı.

Asena Demirbağ imaj değiştirdi! Dekolteli pozlarıyla Wanda Nara ya benzetildi 2

ASENA DEMİRBAĞ KİMDİR?

Asena Demirbağ, 1997 yılında doğmuştur. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi BESYO bölümünden mezun oldu.

7 Ekim 2019 tarihinde futbolcu Ahmet Dursun ile Paris'te evlendi. 4 Mart 2020 tarihinde Lidya Dursun adında bir kızı oldu. 12 Kasım 2021 tarihinde boşandılar.

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Wanda Nara asena demirbağ
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