Ashley Graham kıyafetin üstünü indirdi! Sütyen yerine göğüslerini bantladı

Maxim dergisi tarafından 'Dünyanın en seksi kadını' unvanına layık görülen Ashley Graham, podyumların en çok talep gören isimlerinden biri.

Üç çocuk annesi Amerikalı model, cesur tarzı, iddialı pozları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Ashley Graham şimdi de özel bir gece için hazırlandığı anları yayınladı.

Beyaz saten bir elbise giyen Ashley Graham vücudunu saran elbisesinin içine iç çamaşırı giymeyip göğüslerini bantlamayı tercih etti. O anları takipçileriyle paylaşan Graham, cesur tarzıyla dikkat çekti.

Bu kıyafetiyle kıvrımlarını sergileyen Ashley Graham takipçilerinden tam not almayı başardı.

Ashley Graham, podyumlarda kendini kanıtlamasının üzerinden yıllar geçse de hala moda sektöründe beden ölçüsü çeşitliliği için mücadele ettiğini söylüyor.