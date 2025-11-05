MAGAZİN

Ashley Graham kıyafetin üstünü indirdi! Sütyen yerine göğüslerini bantladı

Dünyanın ilk büyük beden modeli olarak ünlenen Ashley Graham şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Her adımı adeta olay olan ünlü model bu defa özel bir gece için hazırlandı. Hazırlık sürecini de yayınlayan Graham, kıyafetin üstünü indirip göğüslerini bantladığını gösterdi.

Öznur Yaslı İkier

Maxim dergisi tarafından 'Dünyanın en seksi kadını' unvanına layık görülen Ashley Graham, podyumların en çok talep gören isimlerinden biri.

Üç çocuk annesi Amerikalı model, cesur tarzı, iddialı pozları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Ashley Graham şimdi de özel bir gece için hazırlandığı anları yayınladı.

Beyaz saten bir elbise giyen Ashley Graham vücudunu saran elbisesinin içine iç çamaşırı giymeyip göğüslerini bantlamayı tercih etti. O anları takipçileriyle paylaşan Graham, cesur tarzıyla dikkat çekti.

Bu kıyafetiyle kıvrımlarını sergileyen Ashley Graham takipçilerinden tam not almayı başardı.

Ashley Graham, podyumlarda kendini kanıtlamasının üzerinden yıllar geçse de hala moda sektöründe beden ölçüsü çeşitliliği için mücadele ettiğini söylüyor.

