Aşk 101'in yıldızı İpek Filiz Yazıcı'dan tatil pozları! Siyah bikinisiyle peş peşe paylaştı

Rol aldığı yapımlardaki başarısı ve güzelliğiyle dikkat çeken ünlü oyuncu İpek Filiz Yazıcı sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.
2022’de İtalya’da şarkıcı Ufuk Beydemir ile evlenen oyuncu İpek Filiz Yazıcı, yaz sezonunu açtı. Yazıcı, güneşli havanın keyfini doyasıya çıkardı.
Siyah bikini takımıyla dikkat çeken İpek Filiz Yazıcı, tatil pozlarını sosyal medya hesabından peş peşe paylaştı. Ünlü ismin kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
İpek Filiz Yazıcı'ya sosyal medyada; 'harika görünüyorsun', 'çok güzelsin', 'sana bayılıyorum' gibi yorumlar yapıldı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum