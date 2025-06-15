MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Aşk 101'in yıldızı İpek Filiz Yazıcı'dan tatil pozları! Siyah bikinisiyle peş peşe paylaştı

Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisinde hayat verdiği 'Işık' karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu İpek Filiz Yazıcı şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor. Plajda siyah bikinisiyle peş peşe pozlar veren İpek Filiz Yazıcı'nın kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Aşk 101'in yıldızı İpek Filiz Yazıcı'dan tatil pozları! Siyah bikinisiyle peş peşe paylaştı
Öznur Yaslı İkier

Rol aldığı yapımlardaki başarısı ve güzelliğiyle dikkat çeken ünlü oyuncu İpek Filiz Yazıcı sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

2022’de İtalya’da şarkıcı Ufuk Beydemir ile evlenen oyuncu İpek Filiz Yazıcı, yaz sezonunu açtı. Yazıcı, güneşli havanın keyfini doyasıya çıkardı.

ipek 1

YORUM YAĞDI

Siyah bikini takımıyla dikkat çeken İpek Filiz Yazıcı, tatil pozlarını sosyal medya hesabından peş peşe paylaştı. Ünlü ismin kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

İPEK 2

İpek Filiz Yazıcı'ya sosyal medyada; 'harika görünüyorsun', 'çok güzelsin', 'sana bayılıyorum' gibi yorumlar yapıldı.

ipek 3

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Survivor Adem Kılıççı'dan ilk paylaşım! O sözleri dikkat çekti Survivor Adem Kılıççı'dan ilk paylaşım! O sözleri dikkat çekti
Dantel işlemeli saten elbisesiyle olay pozlar... Beğeni butonu çöktü Dantel işlemeli saten elbisesiyle olay pozlar... Beğeni butonu çöktü

Anahtar Kelimeler:
İpek Filiz Yazıcı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Füzeler peş peşe havalandı! İsrail'den de İran'dan da karşılıklı gözdağı

Füzeler peş peşe havalandı! İsrail'den de İran'dan da karşılıklı gözdağı

Aksaray'da balon faciası! İkisi birden düştü: Ölü ve yaralılar var

Aksaray'da balon faciası! İkisi birden düştü: Ölü ve yaralılar var

Galatasaray, Muslera'nın yerine geçecek ismi buldu! Barcelona'nın yıldızıyla anlaşma sağlandı

Galatasaray, Muslera'nın yerine geçecek ismi buldu! Barcelona'nın yıldızıyla anlaşma sağlandı

Ünlü futbolcu ile evlilik yolunda ilk adımı attı! İşte nişandan kareler

Ünlü futbolcu ile evlilik yolunda ilk adımı attı! İşte nişandan kareler

Hamaney’den İsrail’e füze saldırısı sonrası videolu mesaj: "Çaresiz kalacaksınız"

Hamaney’den İsrail’e füze saldırısı sonrası videolu mesaj: "Çaresiz kalacaksınız"

Fenerbahçe, 60 milyon Euro'luk yıldız oyuncunun peşinde! Moussa Diaby için teklif yapılacak

Fenerbahçe, 60 milyon Euro'luk yıldız oyuncunun peşinde! Moussa Diaby için teklif yapılacak

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.