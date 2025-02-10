Aşk Adası'nın yıldızı Ekin Su'dan olay cinsel ilişki itiraf: 'Uçakta bir yabancıyla...'

Love Island All Stars yıldızı Ekin-Su yine adından söz ettirmeyi başardı. Türk oyuncu son günlerde katıldığı Love Island yarışmasındaki müstehcen hareketleriyle ağızları açık bırakıyordu. Ekin Su yine durmadı.

Love Island yıldızı Ekin-Su Cülcüloğlu, son bölümde yaptığı şok edici bir itirafla izleyicilerini şaşırttı. 30 yaşındaki reality şov yıldızı uçakta cinsel ilişkiye girdiği açıkladı.

Ekin-Su tüm yarışmacıların içinde elini kaldırarak, “Uçakta seks yaptım… Bir yabancı ile!” dedi. Ekin-Su’nun bu cesur itirafı sosyal medyada seyircilerden tepki alırken bir başka yarışmacı ise kendini tutamayıp "O pilottu" dedi.

Ekin Su ise yanıt olarak "O pilot değildi... Tuvaletteydi" dedi.

EKİN SU KİMDİR?

Ekin Su Cülcüloğlu, 1996 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 1.77 cm boyunda olan Ekin Su Cülcüloğlu, birçok defilede model olarak yer almıştı. Ekin Su Cülcüloğlu, Miss Turkey 2017'ye katıldı ancak dereceye giremedi. Daha sonra Kuzey Yıldızı İlk Aşk isimli dizide oynadı.