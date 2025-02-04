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Love Island seyircisini ikiye bölen Türk oyuncu: Ekin Su'dan erotik dans...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
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Aşk Adası: All Stars izleyicileri, Ekin-Su'nun, ada arkadaşlarını tam bir şok içinde bırakan performansı yüzünden ikiye bölündü. Seyirci Türk kızının yarışmadaki dansıyla şaştı kaldı.

Love Island seyircisini ikiye bölen Türk oyuncu: Ekin Su'dan erotik dans...

İngiltere'nin en çok izlenen yarışmalarından Love Island (Aşk Adası) gündemden düşmüyor. 2018'den bu yana programın vazgeçilmezlerinden biri olan yarışmada yine müstehcen anlar yaşandı.

Yarışmaya daha önce de katılan Türk oyuncu Ekin Su yine yaptı yapacağını... Ekin Su iç çamaşırlarıyla yaptığı gösteride adından söz ettirdi.

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Ekin-Su performansını tamamlamak için her bir erkeğe unutamayacakları anlar yaşattı. Ekin-Su'nun hareketlerinden etkilenen izleyiciler eski adı Twitter olan X'e giderek düşüncelerini paylaştı.

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Bir yarışmacıyı öpmesinden sonra Türk oyuncuya tepkiler geldi. Seyirciler "Bu iğrençti", 'Aşk adasıyla ilgili en utanç verici şey', 'Ne kadar utanç verici' tepkilerinde bulundu.

Aşk Adası için göğüslerini yaptırmıştı! Şeffaf elbise giyip... Aşk Adası için göğüslerini yaptırmıştı! Şeffaf elbise giyip...

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Ancak Ekin Su fanları bu durumdan rahatsız değil gibi görünüyordu. Eski şampiyona pozitif yorumlar da vardı.

Anahtar Kelimeler:
Ekin Su Cülcüloğlu
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