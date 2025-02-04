Love Island seyircisini ikiye bölen Türk oyuncu: Ekin Su'dan erotik dans...

İngiltere'nin en çok izlenen yarışmalarından Love Island (Aşk Adası) gündemden düşmüyor. 2018'den bu yana programın vazgeçilmezlerinden biri olan yarışmada yine müstehcen anlar yaşandı.

Yarışmaya daha önce de katılan Türk oyuncu Ekin Su yine yaptı yapacağını... Ekin Su iç çamaşırlarıyla yaptığı gösteride adından söz ettirdi.

Ekin-Su performansını tamamlamak için her bir erkeğe unutamayacakları anlar yaşattı. Ekin-Su'nun hareketlerinden etkilenen izleyiciler eski adı Twitter olan X'e giderek düşüncelerini paylaştı.

Bir yarışmacıyı öpmesinden sonra Türk oyuncuya tepkiler geldi. Seyirciler "Bu iğrençti", 'Aşk adasıyla ilgili en utanç verici şey', 'Ne kadar utanç verici' tepkilerinde bulundu.



Ancak Ekin Su fanları bu durumdan rahatsız değil gibi görünüyordu. Eski şampiyona pozitif yorumlar da vardı.