Aşk dedikoduları alevlendi: Sibel Can ve Emir Sarıgül İstanbul'da romantik yemekte görüntülendi...

Şarkıcı Sibel Can ve iş insanı Emir Sarıgül, İstanbul'da lüks bir restoranda baş başa yemek yerken görüntülendi. İkilinin samimi halleri, uzun süredir devam eden aşk dedikodularını yeniden alevlendirdi.

Sedef Karatay

Magazin dünyasının uzun süredir konuştuğu aşk iddiaları yeniden gündemde! Şarkıcı Sibel Can ve CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün oğlu, iş insanı Emir Sarıgül, önceki akşam İstanbul'da gözlerden uzak bir restoranda romantik bir yemek yerken objektiflere takıldı.

Uzun süredir bu ilişki dedikoduları, ikilinin nadiren bir araya gelmesi nedeniyle hep muallakta kalmıştı. Ancak bu son görüntü, dedikoduların yeniden alevlenmesine neden oldu.

İLK AŞK İDDİASI 2019 YILINDA GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞMÜŞTÜ

Sibel Can ve Emir Sarıgül'ün arasındaki ilişki, ilk olarak 2019 yılında Emir Sarıgül'ün Fatoş Altınbaş'tan boşanmasıyla gündeme gelmişti. O dönemde, Sarıgül'ün evliyken Sibel Can ile aşk yaşadığı iddiaları ortaya atılmış, hatta ikilinin Güney Fransa'da gizlice evlendiği bile öne sürülmüştü.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA HAVAALANINDA GÖRÜNTÜLENDİLER

Ancak bu iddialar her iki taraf tarafından da yalanlanmıştı. Geçtiğimiz aylarda da benzer söylentiler dolaşmış, ancak Sibel Can'ın basın danışmanı tarafından yalanlanmıştı. Çiftin, geçtiğimiz haftalarda Fransa tatili dönüşünde Nice Havaalanı'nda görüntülenmesi, dedikoduların yeniden alevlenmesine neden olmuştu.

RESTORANDA SAMİMİ ANLAR

İstanbul'da bir restoranda hayranlarının kameralarına yakalanan çiftin samimi halleri dikkat çekti. Sibel Can'ın neşeli tavırları ve Emir Sarıgül ile arasındaki sıcak diyalog, aralarındaki ilişkinin boyutunu merak konusu yaptı.

Sibel Can ise özel hayatıyla ilgili sorulara genellikle kaçamak cevaplar vermeyi tercih ediyor. Çiftin sessiz sedasız evlendiği iddiaları da daha önce gündeme gelmiş, ancak taraflar bu iddiaları da yalanlamıştı. Sibel Can'ın sahne hayatındaki başarıları kadar özel hayatı da her zaman merak konusu olmuştur. Son olarak yaptığı büyük bağışlarla adından söz ettiren Sibel Can, hayranlarının gönlünde taht kurmaya devam ediyor.

Sibel Can ve Emir Sarıgül'ün bu son görüntüsü, ikilinin arasındaki ilişkinin boyutunu yeniden tartışmaya açtı. Taraflardan henüz resmi bir açıklama gelmezken, magazin dünyası bu aşkın peşini bırakmayacağa benziyor. Gözler, Sibel Can ve Emir Sarıgül'den gelecek açıklamalara çevrildi.

