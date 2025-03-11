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Aşk defteri kabarık! Danla Bilic'ten özel hayat sorusuna şaşırtan yanıt

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
11.03.2025 10:17
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Son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmeyen ve aşk defteri epey kabarık olan Danla Bilic son olarak sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti. Bilic aşk hayatı sorusuna verdiği yanıtla herkesi şaşırttı.

Aşk defteri kabarık! Danla Bilic'ten özel hayat sorusuna şaşırtan yanıt

YouTube'ta çektiği makyaj videolarıyla tanınan ve daha sonra geniş bir kitleye sahip olan sosyal medya fenomeni Danla Bilic, son dönemde hem estetikleri hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Daha önce milli kaleci Doğan Alemdar, rapçi Emirhan Çakal ile aşk yaşayan ve son olarak kendisinden yaşça küçük bir jokeyle birlikte olduğu öğrenilen Danla Bilic'in şimdi de Beşiktaş’ın genç futbolcusu Emirhan Topçu ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.

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Danla Bilic hakkındaki bu aşk iddiası hemen yalanladı. Eski sevgilisini Youtube kanalına konuk eden Danla Bilic, Instagram hesabından takipçileriyle soru cevap yaptı.

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Hayatında biri olup olmadığı sorusuna yanıt veren ünlü isim, 'Kimse yok baya da olmayacak. Aşktan gözüm dönene kadar tüm erkekler bacımdır' ifadelerini kullandı.

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Danla Bilic
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