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Aşk hayatıyla gündemden düşmüyor! MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu yeni sevgilisiyle görüntülendi! Plajda aşka geldi

MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyelerinden biri olan Somer Sivrioğlu, yarışmanın yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Son olarak Ayşe Özyılmazel'le aşk yaşayan ünlü şef yeni sevgilisiyle tatilde görüntülendi.

Aşk hayatıyla gündemden düşmüyor! MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu yeni sevgilisiyle görüntülendi! Plajda aşka geldi
Öznur Yaslı İkier

Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ile birlikte 'MasterChef Türkiye' yarışmasında jüri üyeliği yapan, sempatik tavırları ve giyim tarzıyla da adından sıkça söz ettiren Somer Sivrioğlu, yaz sezonunu Çeşme'de açtı.

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Ayşe Özyılmazel’den ayrılan ünlü şef Somer Sivrioğlu, yeni sevgilisiyle Dalyan The Beach of Momo’da görüntülendi. Somer şef plajda aşka geldi.

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Milliyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; şezlongda romantik dakikalar geçiren ikili, sıcak havaya dayanamayınca el ele denize girdi.

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MASTERCHEF BAŞLIYOR

Öte yandan Masterchef Türkiye'nin başlama tarihi de belli oldu. Masterchef Türkiye, 14 Haziran cumartesi günü başlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Masterchef Somer Sivrioğlu
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