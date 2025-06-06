Aşk hayatıyla gündemden düşmüyor! MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu yeni sevgilisiyle görüntülendi! Plajda aşka geldi

Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ile birlikte 'MasterChef Türkiye' yarışmasında jüri üyeliği yapan, sempatik tavırları ve giyim tarzıyla da adından sıkça söz ettiren Somer Sivrioğlu, yaz sezonunu Çeşme'de açtı.
Ayşe Özyılmazel’den ayrılan ünlü şef Somer Sivrioğlu, yeni sevgilisiyle Dalyan The Beach of Momo’da görüntülendi. Somer şef plajda aşka geldi.
Milliyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; şezlongda romantik dakikalar geçiren ikili, sıcak havaya dayanamayınca el ele denize girdi.
Öte yandan Masterchef Türkiye'nin başlama tarihi de belli oldu. Masterchef Türkiye, 14 Haziran cumartesi günü başlıyor.
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