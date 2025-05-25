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Aşk-ı Memnu ne zaman başlıyor, saat kaçta? Efsane dizi tekrar bölümleriyle dönüyor!

Kanal D'nin 2008-2010 yılları arasında yayınlanan ve final bölümüyle Türk dizi tarihine damga vuran efsane yapımı Aşk-ı Memnu, bu yaz da tekrar bölümleriyle ekranlara dönüyor. Peki Aşk-ı Memnu ne zaman başlıyor?

Aşk-ı Memnu ne zaman başlıyor, saat kaçta? Efsane dizi tekrar bölümleriyle dönüyor!
Kubra Akalın

Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya gibi usta isimleri bir araya getiren Aşk-ı Memnu, final bölümüyle “Türk dizi tarihinin en yüksek reyting alan yapımları” arasında yer almayı başarmıştı. Yayınlandığı dönemde büyük ses getiren dizi, hâlâ sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.

Her yıl olduğu gibi 2025 yazında da izleyicisiyle yeniden tekrar bölümleriyle buluşacak olan dizi, nostalji sevenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

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AŞK-I MEMNU SAAT KAÇTA?

Ay Yapım imzalı dizi, 26 Mayıs 2025 Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün saat 16.30’da Kanal D’de izleyiciyle buluşacak.

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AŞKI MEMNU KONUSU NEDİR?

Dizi, babasının ölümünden sonra Adnan Bey ile evlenen Bihter Yöreoğlu'nu ve eşinin manevi yeğeni Behlül ile yaşadığı yasak aşk üzerinde yoğunlaşır. Bihter ve henüz üniversitede okuyan eğlence düşkünü Behlül'ün, Adnan Bey'den ve evde yaşayan diğer insanlardan gizli bir ilişkisi olur. Onların hayatlarına ve yaşadıkları dramatik olaylara Mademoiselle De Courton (Deniz), Firdevs Yöreoğlu, Peyker Önal, Nihal Ziyagil ve Bülent Ziyagil ile diğerleri de dahil olur.

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Anahtar Kelimeler:
Aşk-ı Memnu dizisi
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