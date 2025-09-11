MAGAZİN

Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan o dizi için imaj değiştirdi! Başörtülü pozlarına yorum yağdı

Bir döneme damga vuran 'Aşk-ı Memnu' dizisinde 'Katya' karakterine hayat veren Ufuk Kaplan ekranlar döndü. Ufuk Kaplan'ın son haline ise sosyal medyada yorum yağdı.

Kubra Akalın

Başrollerinde Selçuk Yöntem, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ ve Nebahat Çehre'nin yer aldığı 'Aşk-ı Memnu' dizisi her ekrana geldiğinde günlerce konuşuluyor. Dizinin oyuncuları da sık sık gündeme geliyor.

Kariyerinin en başarılı dönemini 'Aşk-ı Memnu'daki 'Katya' karakteriyle yaşayan Ufuk Kaplan, o dönem harika bir çıkış yakalamıştı.

'Aşk-ı Memnu'dan sonra 'Yaseminli Yuva', 'Bizim Okul', 'Hayat Dediğin', 'Gölgedekiler', 'Yasak Elma gibi' projelerde de yer alan Ufuk Kaplan şimdilerde Kuma dizisiyle ekranlara döndü.

Kuma dizisi kadrosunda yer alan oyuncu Kaplan'ın rolü için değiştirdiği imajı görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Kaplan'ın son halini gören sosyal medya kullanıcıları çok sayıda yorum yaptı.

Sosyal medyada "Yaşlanmak bile bir insana bu kadar yakışır mı?", "Kadın yaş alınca başka güzel olmuş" ve "Her halin güzel ve başarılı" gibi yorumlar yapıldı.

