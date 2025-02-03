Aşk-ı Memnu'nun Nihat'ı İlker Kızmaz imajıyla hayran bıraktı! "Çok cool"

Aşk-ı Memnu'nun Nihat’ı olarak hafızalara kazınan İlker Kızmaz yeni fotoğrafını paylaştı ve yine bir imaj değişikliğiyle dikkatleri üzerine çekti. Özellikle saç, sakal ve bıyık stilini değiştirerek bambaşka bir görünüme bürünen Kızmaz, sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı.

İlker Kızmaz, 2014 yılında ünlü dostu ve menajeri Aslı Kızmaz ile evlenmişti. O zamandan beri gözlerden uzak olan oyuncu, bu yeni görüntüsüyle gözlerden uzak geçen sürenin ardından yeniden ilgi odağı oldu.

Aslı Kızmaz ile evli olan İlker Kızmaz, bu kez saçlarıyla takipçilerini şaşkına çevirdi.

Son olarak eşiyle birlikte tatilde olan İlker Kızmaz son haliyle beğeni topladı. Yeni imajıyla pek çok kişinin ilgisini çeken oyuncu, sosyal medyada "Hiç böyle görmemiştik!" yorumlarına neden oldu.



Aşk-ı Memnu’daki Nihat karakteriyle tanınan ve izleyicilerin hafızalarında yer eden İlker Kızmaz, son olarak Kalpazan dizisinde Sinan karakterini canlandırmıştı.