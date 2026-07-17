Nebahat Çehre mayolu pozlarıyla gündemde! 'Kim der ki 82 yaşında'

Türk sinemasının önemli isimlerinden Nebahat Çehre uzun zamandır hiçbir projeyi kabul etmiyor. Şimdilerde yeni bir projeyle anlaşma sağladığı söylenen Çehre sezona başlamadan önce tatile kaçtı.

Bodrum'da deniz, kum ve güneşin keyfini süren Nebahat Çehre mayolu pozlarıyla gündeme geldi.

Usta oyuncu, genç kızlara taş çıkaran fiziğiyle sevenlerinden tam not aldı.

YORUM YAĞDI

82 yaşındaki Nebahat Çehre'nin pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü isme sosyal medyada; 'çok iyi görünüyor', 'genç kızlara taş çıkarır' gibi yorumlar yapıldı.