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Nebahat Çehre mayolu pozlarıyla gündemde! 'Kim der ki 82 yaşında'

Türk sinemasının değerli oyuncularından Nebahat Çehre tatil pozlarıyla gündeme geldi. Bodrum'da deniz, kum ve güneşin keyfini süren ünlü ismin mayolu kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Nebahat Çehre mayolu pozlarıyla gündemde! 'Kim der ki 82 yaşında'
Öznur Yaslı İkier

Türk sinemasının önemli isimlerinden Nebahat Çehre uzun zamandır hiçbir projeyi kabul etmiyor. Şimdilerde yeni bir projeyle anlaşma sağladığı söylenen Çehre sezona başlamadan önce tatile kaçtı.

Bodrum'da deniz, kum ve güneşin keyfini süren Nebahat Çehre mayolu pozlarıyla gündeme geldi.

Nebahat Çehre mayolu pozlarıyla gündemde! Kim der ki 82 yaşında 1

Usta oyuncu, genç kızlara taş çıkaran fiziğiyle sevenlerinden tam not aldı.

Nebahat Çehre mayolu pozlarıyla gündemde! Kim der ki 82 yaşında 2

YORUM YAĞDI
82 yaşındaki Nebahat Çehre'nin pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü isme sosyal medyada; 'çok iyi görünüyor', 'genç kızlara taş çıkarır' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Nebahat Çehre
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