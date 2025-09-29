Aşk ve Gözyaşı final mi yapıyor? Hande Erçel ile Barış Arduç reytinglerde istediğini alamadı

Hande Erçel ile Barış Arduç'un Güney Kore yapımı Queen of Tears'den uyarlanan dizileri Aşk ve Gözyaşı seyirciden tam not alamadı. Güney Kore'de reyting rekorları kıran Queen of Tears uyarlaması dizi reytinglerde beklediği başarıyı göremedi.

Güney Kore'de reyting rekorları kıran Queen of TearsATV ekranlarında yayınlanan Aşk ve Gözyaşı dizisi, beklenilen reytinglerin altında kalınca kanal dizinin fişini çekti.

Reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamayan Aşk ve Gözyaşı için erken final kararı verildiği iddiası sosyal medyada dolaşıma girdi. İddialara göre Aşk ve Gözyaşı 6. bölümüyle ekrana veda edecek.

Sosyal medyadaki iddialar sürerken henüz yapım şirketinden resmi bir açıklama ise gelmedi.

AŞK VE GÖZYAŞI KONUSU

Dizi, evlilikleri boşanma eşiğine gelen Meyra ve Selim’in hayatına, beklenmedik bir hastalık haberiyle giren kırılma anını anlatıyor. Bu kriz, çiftin ilişkisini yeniden tanımlayan “ikinci şans” temalı bir hikayeye dönüşüyor.