MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi

Aşk ve Gözyaşı final mi yapıyor? Hande Erçel ile Barış Arduç reytinglerde istediğini alamadı

Hande Erçel ile Barış Arduç'un başrollerini paylaştığı Kore uyarlaması Aşk ve Gözyaşı seyirciyi ikna edemedi. Reytinglerde çakılan Aşk ve Gözyaşı final yapıyor. Aşk ve Gözyaşı final bölümü ne zaman?

Aşk ve Gözyaşı final mi yapıyor? Hande Erçel ile Barış Arduç reytinglerde istediğini alamadı

Hande Erçel ile Barış Arduç'un Güney Kore yapımı Queen of Tears'den uyarlanan dizileri Aşk ve Gözyaşı seyirciden tam not alamadı. Güney Kore'de reyting rekorları kıran Queen of Tears uyarlaması dizi reytinglerde beklediği başarıyı göremedi.

Güney Kore'de reyting rekorları kıran Queen of TearsATV ekranlarında yayınlanan Aşk ve Gözyaşı dizisi, beklenilen reytinglerin altında kalınca kanal dizinin fişini çekti.

Reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamayan Aşk ve Gözyaşı için erken final kararı verildiği iddiası sosyal medyada dolaşıma girdi. İddialara göre Aşk ve Gözyaşı 6. bölümüyle ekrana veda edecek.

Aşk ve Gözyaşı final mi yapıyor? Hande Erçel ile Barış Arduç reytinglerde istediğini alamadı 1

Sosyal medyadaki iddialar sürerken henüz yapım şirketinden resmi bir açıklama ise gelmedi.

Aşk ve Gözyaşı final mi yapıyor? Hande Erçel ile Barış Arduç reytinglerde istediğini alamadı 2

AŞK VE GÖZYAŞI KONUSU

Dizi, evlilikleri boşanma eşiğine gelen Meyra ve Selim’in hayatına, beklenmedik bir hastalık haberiyle giren kırılma anını anlatıyor. Bu kriz, çiftin ilişkisini yeniden tanımlayan “ikinci şans” temalı bir hikayeye dönüşüyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Görüntülerin kesildiği söylenmişti! Kayıp 2 dakika ortaya çıktıGörüntülerin kesildiği söylenmişti! Kayıp 2 dakika ortaya çıktı
Hülya Avşar kira davasını kazandı! 25 bin TL ödeyen kiracının yeni kirası belli olduHülya Avşar kira davasını kazandı! 25 bin TL ödeyen kiracının yeni kirası belli oldu

Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel Aşk ve Gözyaşı dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.