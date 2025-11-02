Aşk ve Gözyaşı final yapıyor! Ne yapsalar olmadı...

Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrolde olduğu Aşk ve Gözyaşı dizisi için kararı verildi. Reytinglerde başarısız olan ve seyircinin de şikayet ettiği dizide yönetmen ve senarist değişmişti.

Bu karar sonrası set durdu, yeni bölüme ara verildi. Ardından dizinin yayın günü ve hikayesi de değişti. Ancak ne yapsalar olmadı...

AŞK VE GÖZYAŞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide ayrılıklar yaşanmaya başladı. Meyra’nın (Hande Erçel) eski sevgilisi Ercan rolüyle diziye hızlı bir giriş yapan Berk Cankat, 6. bölüm projeden ayrıldı.

Yaşanan tüm olumsuzluklar sonrasında ise kötü haber geldi. Başrollerini Barış Arduç ve Hande Erçel’in paylaştığı “Aşk Ve Gözyaşı” dizisi 7. bölümde ekrana veda edecek.