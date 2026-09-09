AŞK VE TAHT BAŞLIYOR! Aşk ve Taht dizisi hangi dönemi anlatıyor? Aşk ve Taht gerçek tarih mi, kurgu mu?

Aşk ve Taht dizisi, ATV'nin yeni yayın dönemindeki iddialı yapımları arasında yerini aldı. Bozdağ Film imzalı dizi, Anadolu Selçuklu Devleti'nin güçlü dönemlerinden birini ekranlara taşırken Sultan Alaeddin Keykubat'ın zindandan tahta uzanan hikayesine odaklanıyor.

Akın Akınözü, Merjem Siljak ve Simay Barlas'ın başrolünde yer aldığı dizi bu akşam ilk bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

AŞK VE TAHT DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Aşk ve Taht, Anadolu Selçuklu Hükümdarı Alaeddin Keykubat'ın hayatını ve zindandan tahta uzanan mücadelesini merkezine alıyor. Sekiz yıl boyunca zindanda kalan Alaeddin, özgürlüğüne kavuşmasının ardından Selçuklu tahtına geçiyor. Ancak onun için asıl mücadele tahta çıktıktan sonra başlıyor.

Dizinin hikayesinde Alaeddin'in hayatı, Alanya Prensesi Destina ile kesişiyor. Geçmişte birbirlerinin kim olduğunu bilmeden karşılaşan ikilinin hikayesi, Alaeddin'in sultan olmasıyla farklı bir noktaya taşınıyor. Destina, Selçuklulara karşı duyduğu öfke ile kalbindeki aşk arasında kalırken Alaeddin de hem tahtını korumaya hem de geçmişinden gelen izlerin peşinden gitmeye çalışıyor.

AŞK VE TAHT DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Aşk ve Taht'ın başrollerini Akın Akınözü, Merjem Šiljak ve Simay Barlas paylaşıyor. Dizinin kadrosunda Ayça Bingöl, Cem Bender, Halil İbrahim Ceyhan, Ferit Kaya, Ceren Benderlioğlu, Emrah Altıntoprak ve Murat Serezli gibi isimler de bulunuyor.

AŞK VE TAHT HANGİ DÖNEMİ ANLATIYOR?

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Bozdağ Film yapımı Aşk ve Taht, 13. yüzyıl Anadolu Selçuklu Devleti dönemini ve bu dönemin en parlak hükümdarı olan Sultan I. Alaeddin Keykubad devrini konu almaktadır.

Dizi, sekiz yıllık zindan esaretinin ardından Selçuklu tahtına geçen Sultan Alaeddin Keykubad'ın iktidar mücadelesini ve dönemin Alanya (Kalonoros) bölgesindeki tarihi gelişmeleri merkezine almaktadır.

AŞK VE TAHT GERÇEK HİKÂYE Mİ, KURGU MU?

Aşk ve Taht tamamen birebir yaşanmış bir tarihin aktarımı değil; tarihî gerçeklerden ve şahsiyetlerden esinlenilerek hazırlanan kurgusal bir dönem dizisidir.