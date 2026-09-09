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Defne Samyeli iç çamaşırı davetine damga vurdu! Cesur tarzı tam not aldı

Sunuculuk ve spikerlik deneyiminin yanı sıra oyunculuk ve şarkıcılık kariyeriyle de adından söz ettiren Defne Samyeli son olarak katıldığı özel bir davetteki görüntüsüyle dikkat çekti. Ünlü bir iç çamaşırı markasının davetine katılan Samyeli, cesur tarzıyla tüm gözleri üzerine çekti.

Defne Samyeli iç çamaşırı davetine damga vurdu! Cesur tarzı tam not aldı
Öznur Yaslı İkier

Güzelliği ve tarzıyla sık sık adından söz ettiren Defne Samyeli, bir iç çamaşırı markasının düzenlediği özel lansman gecesine katıldı. Gece boyunca şıklığı ve fit görünümüyle göz dolduran ünlü isim, tercih ettiği iddialı kıyafetiyle davetin en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı.

Defne Samyeli iç çamaşırı davetine damga vurdu! Cesur tarzı tam not aldı 1

Samyeli özel gece için, siyah renkli şık bir kombin tercih etti. Üzerine transparan detayları bulunan, dekolteli siyah bir büstiyer giyen ünlü isim, parçayı bol kesim siyah pantolonla tamamladı.

Defne Samyeli iç çamaşırı davetine damga vurdu! Cesur tarzı tam not aldı 2

Samyeli, kombinine siyah blazer ceket eklerken küçük siyah çantası ve zarif takılarıyla görünümünü tamamladı. Baştan aşağı siyah giyinen Samyeli'nin bu cesur seçimi takipçilerinden tam not aldı.

Defne Samyeli iç çamaşırı davetine damga vurdu! Cesur tarzı tam not aldı 3
Defne Samyeli için sosyal medyada; 'bu kadın yaşlanmıyor', 'kim ne derse desin bu kadın müthiş', 'güzelliği şaka mı?', 'yaşını asla göstermiyor' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Defne Samyeli
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