Defne Samyeli iç çamaşırı davetine damga vurdu! Cesur tarzı tam not aldı

Güzelliği ve tarzıyla sık sık adından söz ettiren Defne Samyeli, bir iç çamaşırı markasının düzenlediği özel lansman gecesine katıldı. Gece boyunca şıklığı ve fit görünümüyle göz dolduran ünlü isim, tercih ettiği iddialı kıyafetiyle davetin en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı.

Samyeli özel gece için, siyah renkli şık bir kombin tercih etti. Üzerine transparan detayları bulunan, dekolteli siyah bir büstiyer giyen ünlü isim, parçayı bol kesim siyah pantolonla tamamladı.

Samyeli, kombinine siyah blazer ceket eklerken küçük siyah çantası ve zarif takılarıyla görünümünü tamamladı. Baştan aşağı siyah giyinen Samyeli'nin bu cesur seçimi takipçilerinden tam not aldı.



Defne Samyeli için sosyal medyada; 'bu kadın yaşlanmıyor', 'kim ne derse desin bu kadın müthiş', 'güzelliği şaka mı?', 'yaşını asla göstermiyor' gibi yorumlar yapıldı.