Aşkını ilan etmişti! İrem Derici doğum günü partisine gelinlikle gitti! Yorum yağdı...

Dillere pelesenk olan şarkıları, kendine has tarzı ve her açıklamasıyla magazin manşetlerinden düşmeyen ünlü şarkıcı İrem Derici geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu.

Prodüktör sevgilisi Melih Kunukcu'ya sosyal medya üzerinden aşkını ilan eden İrem Derici şimdi de ünlü menajer Özgür Aras’ın doğum gününe katıldığı tarzı ile gündem oldu.

'Düğün' konseptli doğum günü partisine sevgilisi ile katılan İrem Derici gelinliğe benzer bir elbise giyip duvak taktı. Ünlü şarkıcının sevgilisi de beyaz bir smokin giydi.

YORUM YAĞDI

Derici'nin sevgilisi ile bu iddialı seçimi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü isme 'çok yakışmışlar', 'olmuş bence', 'iddialı seçim' gibi yorumlar yapıldı.