Askısız elbisesiyle galada dikkat çekti! Dekoltesini kontrol edip durdu

Jennifer Lopez, pazar günü Los Angeles’ta düzenlenen 16. Governors Awards töreninde siyah ve krem rengi Tamara Ralph 2025 Sonbahar/Kış couture elbisesiyle göz kamaştırdı.

56 yaşındaki aktris askılı elbisesiyle oldukça iddialı bir dekolte sergiledi.

Elbisenin merkezinde, dramatik uzunlukta opera eldivenleriyle uyumlu, siyah kadife bir kum saati formunda panel bulunuyordu. Elbisenin krem rengi kısmı ise hafif gotik bir etki yaratan siyah tülle kaplanmıştı.

JLo, bal rengi imza saçlarını dağınık bir topuzla toplarken yüzünü çevreleyen birkaç tutam bukle bıraktı. Görünümünü, büyük inci tabanlı ve pırlanta detaylı sallantılı küpelerle tamamladı.

56 yaşındaki yıldız derin askısız göğüs dekoltesiyle zor anlar da yaşadı. Sık sık eliyle göğüslerini kontrol eden Lopez'in o anları da kameraya yansıdı.